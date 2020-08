Gobierno de AMLO es una farsa, tiene al país hecho un caos: Damián Zepeda

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda consideró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra reprobada.

En una entrevista con Publimetro, explicó que esa calificación se debe a que temas como economía, salud, seguridad y combate a la corrupción no han presentado avances en beneficio de la ciudadanía.

Adelantó que para el tercer periodo ordinario en la Cámara Alta, el PAN impulsará la Ley de Emergencia Económica, que implica una visión integral para atender una emergencia sanitaria en el país y con ellos hacer realidad el ingreso básico universal de tres mil 207 pesos, entre otras políticas de reactivación.

Aquí la entrevista

¿Cuál es el balance al segundo año de gobierno de AMLO?

—Desgraciadamente para el país, veo un gobierno reprobado. Es muy difícil encontrar un aspecto en el que sobresalga o incluso este mejor México hoy, comparado con hace dos años que tomó protesta el presidente y eso que no veníamos de un gobierno muy bueno. Pero de manera objetiva, con datos públicos puedo decirte que de los temas de mayor interés a la ciudadanía en este momento es economía, salud, seguridad y combate a la corrupción y en ninguno de los cuatro hemos avanzado. En economía no solo no se avanzó sino que retrocedió y el presidente ha estado insistiendo en que íbamos muy bien y llegó el coronavirus y eso es falso, la verdad es que el año pasado decrecimos. Particularmente, la inversión y el gasto público se derrumbaron a raíz de malas decisiones del gobierno que generaron incertidumbre en la iniciativa privada que no invirtió y por otro lado el gasto público está mal orientado.

El año pasado hubo nada más 300 mil empleos perdidos y hoy lo que tenemos son 12.5 millones de personas que perdieron su empleo por el coronavirus, tenemos a 69 millones de personas que no tienen ingreso suficiente para una canasta alimentaria. Es verdaderamente un fracaso absoluto en materia económica.

En inseguridad se resume muy fácil, nunca en la historia de este país, desde que se miden los delitos, habíamos tenido un año tan violento como el anterior y ya no se vale echar la culpa atrás, porque fue desde el minuto uno hasta el último responsabilidad de López Obrador.

En materia de salud, tenemos una crisis muy fuerte, más de 60 mil muertos por el coronavirus y sí se le puede señalar responsabilidad al gobierno, porque no tuvieron las medidas de prevención correctas y todavía al día de hoy se le sigue hablando a la ciudadanía como si no pasara nada y eso ha generado que la gente salga, se confíe y se propague más el virus.

En materia de corrupción seguimos viendo muchos casos alarmantes en el gobierno y no hay investigaciones serías, solo se señala hacia atrás sin fijarse en el presente y desgraciadamente el cambio prometido en este materia no se está viendo. Más de tres de cada cuatro contratos son adjudicaciones directas, no hay competencia y se los dan a quien ellos quieren, eso es un foco de corrupción.

Del uno al 10 ¿qué calificación le pondrías?

—Reprobado, menor a cinco. Tendría que haber de manera objetiva indicadores que nos dijeran otra cosa y particularmente es muy lamentable porque cabe el dicho de: pudiendo hacer tanto, han hecho tan poco.

El presidente tenía todas las condiciones. Nosotros tenemos una visión de país distinta, queríamos ganar en 2018,—creo que México estaría distinto si hubiera ganado el PAN— pero aceptamos el resultado porque fue abrumador, más de la mitad de la gente que votó lo hizo por el proyecto López Obrador. ¿Por qué?, porque despertó una esperanza de cambio, o sea la gente esperaba más desarrollo, mejor empleo, mejor salario, esperaban buena atención de salud, combate a la corrupción no sólo mediático sino real, más inversión, más democracia y nada de lo que se prometió se ha cumplido.

Es un gobierno que gobierna a través de las mañaneras. Que simple y sencillamente con dichos del presidente, que se sabe popular, piensa que le país está gobernado. La verdad de las cosas es que no, es un caos, un desorden. No veo un cambio real y me parece más una farsa.

¿Hay algún logro que notes en el gobierno?

—El principal logro que le veo al gobierno es la capacidad que tuvo —que creo que ya la está perdiendo— de que la gente tuviera esperanza de cambio en México. ¡Eso sí lo logró muy bien y por eso es una tragedia que lo esté tirando a la basura!. Ya hubiera querido cualquier otro ex presidente tener el capital político para poder hacer las transformaciones que se requieren, tiene mayoría en ambas cámaras, ya hubieran hecho mucho y no, se pierde en caprichos, en simpladas.

¿Crees que en el tiempo restante de su mandato le alcance para concretar todo lo que prometió a los ciudadanos?

—Espero que sí. Al día de hoy no lo veo, yo siento que este sexenio ya lo perdimos. No le veo el ajuste que tienen que hacer, cada que hay un dato negativo en lugar de aceptarlo y corregirlo, lanza un ataque. Está gobernando a base de declaraciones.

En 2021, si logramos tener mayoría en la Cámara de Diputados, aunque sea entre los distintos partidos políticos lo que podemos hacer es un contrapeso importante que obligaría al presidente a escuchar verdaderamente, porque ahorita no está escuchando.

Aparte tendría una herramienta enorme que es la aprobación del Presupuesto de Egresos para dirigir a lo que verdaderamente necesita el país. Si ganamos en 2021, todo este debate de ingreso básico universal o con el nombre que quieran, este apoyo que estamos proponiendo hacia los mexicanos, se podría hacer realidad desde la Cámara de Diputados y no tendría que estar a capricho o no del presidente. Ojalá que el presidente recapacite, se lo digo como alguien que no votó por él pero tiene el deseo de que a México le vaya muy bien.

¿Cuál es el consejo que le das a AMLO para que aproveche el tiempo restante del sexenio?

—Que aprenda a escuchar, es un gobierno que tiene una sola voz, que es la del presidente y que cuando, incluso, sus subalternos como los secretarios hacen comentarios con sentido común y si no le gustan les hace regaños públicos y eso debilita la participación. Uno no puede considerarse que una sola persona sabe todo y tiene la verdad absoluta, el líder es líder para tomar una decisión sobre la mejor información posible, conocer los distintos puntos de vista y luego tomar la decisión.

El segundo es que haga un análisis hoy: si acabara su gobierno ¿cómo cree que la historia lo juzgaría?,creo que eso pasa por una revisión de estos principales rubros, economía, salus, seguridad y ver si ha logrado algo más allá de sus dichos, un corte de caja para darse cuenta de que necesita replantear su gobierno. Los informes de gobierno permiten hacer un corte de caja para mejorar.

Un tercero es que deje de dividir a los mexicanos, con un simplismo tacha buenos a los que están con él y malos a los que no.

