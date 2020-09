México requiere que trabajemos todos en unidad: Mancera

El coordinador de la bancada del PRD, en el Senado de la República, Miguel Ángel Mancera consideró que dada la coyuntura del país, la administración federal tendrá que redoblar esfuerzos para concretar los proyectos que tiene en el tintero.

En una entrevista con Publimetro, aseguró que se debe privilegiar el trabajo unido por parte de todas las expresiones políticas, pues sólo así se podrá hacer frente a los desafíos que hoy enfrenta el país.

¿Cómo considera el segundo año de gobierno del presidente?

—Ha sido una coyuntura muy compleja y difícil lo que le ha tocado a México, es un gobierno que está con muchos proyectos que no se han consolidado y me parece que a ser todavía algo muy complejo para el próximo año, esto dicho por el propio secretario de Hacienda y creo que se requiere que trabajemos todos en unidad.

Del uno al 10 ¿qué calificación le podría?

—La calificación la da la gente. Yo nunca, ni durante todo mi ejercicio de gobierno al frente de la Ciudad de México, ni después de el, he sido partidario de las calificaciones. Lo que puedo decir es que es un gobierno que tiene muchos proyectos pero que todavía están pendientes de aterrizar muchos.

¿Cuáles sería los aciertos?

—Hay un replanteamiento importante en diversas áreas para contracción de gastos, en términos de austeridad, se está haciendo un planteamiento de bienestar social desde el marco constitucional y eso es importante. También se proyecta que México trabaje con Estados Unidos y Canadá, es decir, darle continuidad al extinto TLC a través del T-MEC, lo cual también ha sido muy importante para el ámbito económico y de la ciudadanía.

¿Cuáles serían las fallas que observa?

Dentro de las fallas, veo que los proyectos que se anunciaron o se ofrecieron como parte del plan gobierno no se han podido aterrizar y en gran medida se debe a complicaciones burocráticas y, porque no han ejecutado las instrucciones que han llegado. Todavía hay dispersión en muchas de las instrucciones y eso frena el concretarlos. Además, no se tienen cifras que puedan dar certidumbre a proyectos que están previstos a futuro y que pueden concretarse, digamos que todavía falta de concreción de los mismos y en parte es entendible por la coyuntura del Covid y otras, por la carga burocrática.

¿Cree que lo que resta del gobierno se pueda concretar los proyectos prometidos?

Tendrían que reforzar los trabajos, si se quieren terminar será la única manera.

—Poder trabajar en unidad, eso ojalá sucediera pero lo vemos complicado. Trabajar en unión es importante ysiempre será la apuesta.

Te recomendamos:

Te recomendamos:

Víctor Manuel Toledo deja la Semarnat; llegaría Albores en su lugar Víctor Manuel Toledo reportó problemas de salud como la principal causa para dejar su cargo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

‘Es la crisis más profunda en 100 años’, concuerda AMLO con Hacienda El presidente señaló que, sin embargo, la recuperación será rápida, pese a opiniones de expertos