Acusa López Obrador de censura al INE

Luego de que el Instituto Nacional Electoral pidiera a Presidencia retirar un spot en el que se mencionaba al Papa Francisco, Andrés Manuel López Obrador informó que se retiró, pero se interpuso una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“El INE nos quita un mensaje e televisión porque hablo del Papa Francisco, cuando el Papa Francisco es, además de líder religioso, jefe de Estado”, explicó.

El mandatario consideró que el pedir que se retirara el mensaje rumbo a su segundo informe de gobierno, era un acto de censura.

“El colmo es, me llama la atención, que hablo de conservadores, no les gusta que yo llame a nuestros adversarios, con todo respeto, conservadores, entonces, ¿cómo les voy a llamar? Porque no son liberales, tampoco progresistas. Vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos, ¿y la libertad?”, explicó.

Por ello, López Obrador señaló que no se podían permitir este tipo de conductas y fue denunciado ante la instancia superior, que es el Tribunal.

“No nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir, libertad plena, así como nos cuestionan, que nosotros tengamos también la posibilidad de replicar, qué quieren, que no hablemos, que no haya estas conferencias, que no se garantice el derecho a la información.Vamos a hacer caso, se va a bajar el mensaje, pero bajo protesta y presentando a la instancia superior, que sería el Tribunal, nuestra queja”, añadió.

AMLO se quejaría en caso de suspensión a "las mañaneras"

Respecto a la posibilidad de que también el INE pida que se cancelen las conferencias matutinas en el periodo electoral, por considerarlo propaganda política, el mandatario dijo que también se quejarían con las instancias federales.

“No estoy de acuerdo porque esto no es propaganda, es información, y también ya presentamos nuestra queja de este tema. Si estuviese yo llamando a votar por un partido, por un candidato, pero aquí se tocan otros temas, se informa.

“Aquí hay que analizar si es una intromisión al tema electoral, si se puede considerar como propaganda y analizarla para que se resuelva bien y estamos acudiendo a las instancias, no sólo al INE”, aseguró.

