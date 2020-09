Renuncia de Toledo fue por salud, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la salida de Víctor Manuel Toledo fue por problemas de salud y no por inconformidad con la 4T.

“En efecto, presentó su renuncia, Víctor Manuel Toledo, como secretario de Medio Ambiente, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además, la actividad pública, el servicio público produce estrés”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador justificó que ser funcionario público genera estrés.

“Antes yo pensaba que el estrés era una exquisites de la pequeña burguesía, pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones, él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto de el país y consecuente, del país”, sostuvo.

Además, informó que Toledo ya había contemplado su renuncia, antes de que tuviera diferencias con el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos por el uso de glifosato como plaguicida.

“Me estaba ya informando de que no se sentía bien porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar, desde antes de que se generara la polémica por lo del agroquímico y ya la semana pasada me dijo que no podía seguir, entonces ya me presentó su renuncia, como se dio a conocer en los medios”, expresó el presidente.

Toledo, añadió, regresará a dar clases en la UNAM y será reemplazado por María Luisa Albores, quien a su vez, será sustituida en la Secretaría de Bienestar, por quien se desempeñaba como subsecretario. Javier May.

