"No está comprobado”, asegura AMLO sobre presunto desfalco del presupuesto en Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no está comprobado el presunto desfalco por 223 millones de pesos en Macuspana, Tabasco.

El mandatario señaló que no encubrirá a familiares suyos y que hoy mismo se esclarecerá la situación.

“Hoy mismo tienen que aclararlo y se va a saber… Yo he dicho con mucha claridad que si algún familiar comete un delito debe ser juzgado, sea quien sea”, dijo.

Esto, luego de que el diario Reforma publicara una nota sobre un desvío de recursos del municipio de Macuspana, de donde es originario, en donde su cuñada, Concepción Falcón, era síndica de Hacienda.

De acuerdo con el periódico, la suma equivale a la tercera parte del presupuesto anual municipal y habría provocado la renuncia de doce regidores titulares y 13 suplentes junto con el alcalde morenista Roberto Villalpando.

López Obrador destacó que no existe una denuncia formal.

“Todavía no hay una denuncia judicial, se está investigando. Ahora, imagínense, si yo protegiera a mis familiares pues no desaparece el ayuntamiento, me hubiese hablado el gobernador para decirme: ‘oiga, su cuñada está metida en este asunto, qué hacemos’, pues le hubiese dicho: proceda, pero yo ni sabía”, aseguró.

Por su parte, Jesús Ramírez, vocero de Presidencia de la República dijo que la renuncia del cabildo de Macuspana y el presidente municipal no tenían que ver con el presunto desfalco.

El coordinador de Comunicación Social señaló que el desfalco que presume el diario de circulación nacional no está corroborado, pues se debe llevar u proceso para revisar la cuenta pública al Congreso estatal.

No obstante, por la publicación, el presidente se refirió al medio como un boletín del conservadurismo y el salinismo y lo llamó “pasquín inmundo”.

“No tienen escrúpulos, es un pasquín inmundo, sin ética, sin profesionalismo, imagínense si no hay mala fe dedicar ocho columnas algo que no está demostrado.

“También, aclaro, porque son muy buenos para manipular, no vayan a decir mañana que estoy diciendo a mi cuñada o que salí a defender a mi cuñada, que salí a defender a mi cuñada y que agredí a los del Reforma y agredo la libertad de expresión, no”, dijo.

