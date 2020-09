Sheinbaum me aligera la carga como gobernante: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) precisó que su presencia no hace mucha falta en la CDMX porque está bien representado por le jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.

Durante su visita a la alcaldía de Iztapalapa, en donde inauguró la primera etapa de intervención del Parque Cuitláhuac, sostuvo que no tiene que preocuparse por la capital del país, porque la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hace un buen trabajo.

“Aquí en la Ciudad de México y en Iztapalapa estamos muy bien representados, aquí no hace falta mucho nuestra presencia. En la Ciudad de México tenemos una extraordinaria jefa de Gobierno, que tengo que preocuparme poco porque me ayuda Claudia a resolver los problemas de la ciudad, de la capital de la República, me aligera la carga que llevo como gobernante. Ella nos representa, repito, con mucha dignidad, con mucho decoro, es una jefa de Gobierno eficiente y honesta”, destacó.

Cortesía CDMX.

Precisó que en el caso de Iztapalapa, que es uno de los municipios más poblados de México, tampoco tiene que preocuparse porque está Clara Brugada, a quien conoce desde hace muchos años y le tiene mucha confianza, porque ha sido su compañera de “100 batallas”.

“Conozco a Clara desde hace 30 años, imagínense, cuando el Éxodo por la Democracia, 1990, que caminamos desde Tabasco a la Ciudad de México para exigir que se respetaran triunfos electorales porque nos estaban haciendo fraude… Ahí ella con el micrófono portátil, dándonos la bienvenida y dándonos posibilidad de hospedaje, alimentos. Y luego ya ustedes saben la historia de cuántas veces Clara ha estado encabezando el movimiento democrático aquí, en Iztapalapa”, subrayó AMLO.

Al respecto, la jefa de gobierno comentó que dos de las grandes cosas que le ha aprendido al presidente es que terminando con la corrupción y con la austeridad republicana, se liberan muchos recursos que permiten destinarlos a distintos programas, y que se debe invertir en las zonas en donde hay mayor desigualdad, como Iztapalapa.

El presidente estuvo en Iztapalapa para inaugurar la primera etapa del Parque Cuitláhuac. / Cortesía CDMX.

“En la Ciudad de México, particularmente Iztapalapa y Gustavo A. Madero, son alcaldías, otras también, pero son alcaldías que históricamente, que tienen una gran población y que históricamente, con excepción quizá de cuando usted fue jefe de Gobierno, han tenido históricamente menos inversión. Y por ello, aquí en Iztapalapa, además del propio recurso que tiene la alcaldía, que lo incrementamos de años anteriores a la fecha, estamos haciendo varias obras, varias acciones", apuntó Sheinbaum.

Algunas de estas obras son la construcción de una preparatoria, el Clabebús y la inversión en el Parque Cuitláhuac.

