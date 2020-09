Margarita Zavala y Felipe Calderón impugnan ante el INE negativa de registro a México Libre

Acompañados de un séquito de integrantes de México Libre fue como Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón acudieron este domingo a las oficinas del Instituto Nacional Electoral (INE) para impugnar el rechazo del registro de la organización como partido político.

Mediante un documento de más de 100 cuartillas, México Libre encabezado por Margarita Zavala y Felipe Calderón presentaron sus argumentos para impugnar la decisión que recientemente dio a conocer el INE, asimismo el ex presidente afirmó que dicha negativa forma parte de una persecución política en su contra y aseguró que la resolución tomada por el Consejo General no tiene bases.

“Somos objeto de una persecución política desde el poder. La resolución no tiene fundamento, quieren aplicarnos una regla que no existe, que no está fundada ni motivada”, explicó el ex mandatario.

Asimismo, Margarita Zavala afirmó que la negativa en contra de México Libre forma parte de un hostigamiento directo desde la presidencia y recalcó las palabras de Felipe Calderón asegurando que el movimiento que encabezan cumple con los requisitos establecidos por la ley para convertirse en un partido político.

