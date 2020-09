Mario Delgado se perfila como favorito para presidencia de Morena

El aspirante a la presidencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo es el que mejor se encuentra posicionado entre los simpatizantes del instituto, reveló el Estudio de Diagnóstico Sobre Preferencias de la Elección de la presidencia del partido Morena.

El ejercicio a nivel nacional a cargo de Target Consulting e Inteligencia Aplicada a Decisiones, cuestionó a mil mexicanos afines al partido sobre a quién apoyarían si hoy fuera el proceso para elegir al líder nacional y Delgado Carrillo fue quien encontró más apoyo con 31.8%.

El segundo lugar lo obtuvo su compañero de bancada en la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo con 21.8%; la tercera posición fue para Gibrán Ramírez Reyes, con 19.1%, pues también se registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para buscar el cargo.

Mientras que la ex dirigente, Yeidkol Polevnsky alcanzó 16.9%; 5.7% de los participantes dijeron no saber por quién votarían; 4% dijo que no lo haría por ninguno y 0.7% no contestó el cuestionamiento.

En cuanto a si los participantes han oído hablar de los aspirantes, Muñoz Ledo fue el que mejor se posicionó con 68.3%; seguido de Delgado Carrillo con 50.9%.

En tercera posición Polevnsky con 48.4%; Ramírez Reyes alcanzó 33.1% y Alejandro Rojas Díaz Durán, 24.5%.

Mientras que sobre la opinión positiva sobre los mismos personajes, Ramírez Reyes alcanzó 77.1% de opinión positiva; Delgado Carrillo 55.1%; Rojas Días Duran 50.3%; Polevnsky 44.3% y Muñoz Ledo 32.3%.

El 51.6% de los encuestados fueron mujeres y 48.4%, hombres, en tanto que los segmentos de edad fueron entre 25 y 39 años, 33.1%; entre 40 y 54 años, 26.6%; 55 años y más, 24% y entre 18 y 24 años, 16.3%.

Metodología

Tipo de encuesta: Encuesta telefónica.

Objetivo: Contar con un instrumento de medición que permita conocer las preferencias para la elección de la presidencia de MORENA a nivel nacional.

Lugar de levantamiento: República Mexicana

Fecha de levantamiento: 5 y 6 de septiembre 2020.

Público Objetivo: Mexicanos mayores de edad con teléfono en la República Mexicana Líneas telefónicas en la República Mexicana.

Marco muestral y Selección de la muestra: Líneas telefónicas en la República Mexicana, Sistemático aleatorio estratificado.

Metodología del levantamiento: Ciudadanos entrevistados mediante aplicación informática que contiene el cuestionario y sus respuestas.

Tamaño de la muestra: 1,000 entrevistas.

Margen de error: ± 3.10%.

Nivel de confianza: 95%.

Tasa de rechazo: 49.6%

