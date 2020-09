A 6 años de la tragedia de Ayotzinapa, padres piden cárcel para Murillo Karam y Zerón de Lucio

A casi seis años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres insisten en que el ex procurador Jesús Murillo Karam y el ex director de la extinta Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón deber ser procesados como los principales culpables de que no haya indicios del paradero de sus hijos.

Este sábado —cuando se conmemora la tragedia de los estudiantes de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos— el gobierno federal dará un informe sobre el caso y se prevé que estén presentes en Palacio Nacional, los padres de los jóvenes, quienes siguen esperando por saber el paradero de sus hijos y ver como los ex funcionarios federales rinden cuentas sobre lo acontecido en 2014.

Morena proponen cárcel a quien no pague pensión alimenticia La diputada Maribel Aguilera busca reforma el artículo 337 del Código Penal Federal para que se incluya esta sanción a los morosos

Pruebas no reducen contagios, la apuesta es la prevención: SSA El comportamiento responsable en el uso de cubreboca y la sana distancia ha logrado que hasta este 24 de septiembre, en Puebla hay 767 personas con Covid-19, de los cuales 472 se encuentran hospitalizados

En una entrevista con Publimetro, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43, reconoció el compromiso de la actual administración de llegar a la verdad, así como las órdenes de aprehensión a 46 servidores públicos de diversos municipios de Guerrero y la detención de otros más; sin embargo, insisten en señalar a Murillo y Zerón como los principales culpables.

“Directamente los señalamos, eran los encargados de investigar y llevar el trabajo, ellos saben del paradero de los jóvenes y en lugar de hacer la investigación destruyeron todo, alteraron el expediente, inventaron una verdad histórica que jamás existió. Ellos saben quiénes orquestaron todo esto y lo demuestra la actual investigación", apuntó.

De la Cruz comentó que los familiares quisieran tener resuelto ya el tema, saber quiénes fueron los autores intelectuales y materiales de los hechos, por ello esperan que este 26, el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer algunos trabajos de la comisión presidencial y si es posible un avance.

La secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero adelantó el miércoles que gracias al trabajo que realiza la Comisión Especial para el tema —que se instaló en 2019— hay información sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche del 29 de septiembre en Iguala y Cocula Guerrero.

AVANCES EN JUSTICIA

El pasado 30 de junio, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, aseguró que "se acabó la verdad histórica" que manejó la administración anterior en la que se aseguró que los estudiantes habían sido secuestrados por la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos y ordenó su asesinato e incineración en el basurero del municipio de Cocula.

Dando peso a las observaciones que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había realizado sobre las pesquisas de la extinta procuraduría

El funcionario federal dio a conocer que había girado 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, por los delitos de desaparición forzada y por delincuencia organizada.

Entre ellas está la de Tomás Zerón, quien huyó del país, aunque cuenta con ficha roja de INTERPOL, para su localización a nivel internacional, y su extradición correspondiente.

Mientras que el 29 de junio se obtuvo la aprehensión de José Ángel “N”, alías “El Mochomo”, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso; sin embargo un juez lo liberó y aunque actualmente está preso no es por cargos relacionados con la desaparición.

4 de diciembre de 2018, se publica el Decreto por el que se instruye establecer condiciones materiales, jurídicas y humanas efectivas para fortalecer los derechos humanos de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa a la verdad y acceso a la justicia.

15 de enero de 2019, se instala la Comisión Presidencial para el Caso de Ayotzinapa.

LOS HALLAZGOS

En julio de este año se informó que se hallaron los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron hallados en una Barranca en el municipio de Cocula, a 800 metros del basurero.

El dato lo reveló Omar Gómez Trejo, titular del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, quien señaló que en el expediente abierto por sus antecesores ya existía la mención de está barranca.

Los restos óseos del estudiante fueron analizados en la Universidad de Innsbruck, en Austria, en donde previamente se habían identificado los restos mortales de otros de los estudiantes de Ayotzinapa.

Los 43 normalista son:

Abel García Hernández Abelardo Vázquez Penitén Adán Abrajan De la Cruz Antonio Santana Maestro Alexander Mora Venancio (Identificado) Benjamín Ascencio Bautista Bernardo Flores Alcaraz Carlos Iván Ramírez Villarreal Carlos Lorenzo Hernández Muñoz César Manuel González Hernández Cristián Alfonso Rodríguez Telumbre (Identificado) Cristián Tomás Colón Garnica Cutberto Ortiz Ramos Dorian González Parral Emiliano Gaspar de la Cruz Everardo Rodríguez Bello Felipe Arnulfo Rosas Giovanni Galíndez Guerrero Israel Caballero Sánchez Israel Jacinto Lugardo Jesús Giovanni Rodríguez Jhosivanni Guerrero De la Cruz (Identificado) Jonás Trujillo González Jorge Álvarez Nava Jorge Anibal Cruz Mendoza Jorge Antonio Tizapa Leguideño Jorge Luis González Parral José Ángel Campos Cantor José Ángel Navarrete González José Eduardo Bartolo Tlatempa José Luis Luna Torres Julio César López Patoltzin Leonel Castro Abarca Luis Ángel Abarca Luis Ángel Francisco Arzola Magdaleno Rubén Lauro Villegas Marcial Pablo Baranda Marco Antonio Gómez Molina Martin Sánchez García Mauricio Ortega Valerio Miguel Ángel Hernández Martínez Miguel Ángel Mendoza Zacarías Saúl Bruno García

Te recomendamos: