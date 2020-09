Existen órdenes de aprehensión contra militares por caso Ayotzinapa: AMLO

Durante el informe a seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que existen órdenes de aprehensión contra militares, las cuales están por ejecutarse.

"No sólo se está autorizando, de conformidad con la ley, órdenes de aprehensión contra ministerios públicos, el Señor Zerón, o también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal. También, quiero que ustedes lo sepan, se han otorgado órdenes de aprehensión contra militares, que se van a ejecutar. Cero impunidad", explicó el presidente, añadiendo que "el que haya participado, y se le demuestre, va a ser juzgado".

Desde el Patio Mariano de Palacio Nacional, donde tuvo sede el evento, López Obrador destacó que es un avance que no exista encubrimiento. "Hay resistencias porque todavía no termina de irse el viejo régimen corrupto y autoritario. Está ahí, enquistado, pero no van a poder detener la voluntad que tenemos de que se haga justicia. Y ese es el otro elemento favorable. No hay espacio para la impunidad y somos muy perseverantes. Somos muy tercos. Y hay constancia de ello. No nos vamos a cansar hasta cumplir nuestro compromiso con el pueblo y el compromiso que tenemos con ustedes", dijo a padres de los normalistas desaparecidos.

El presidente se comprometió a que mes con mes habrá informes para los padres de los normalistas y que él seguirá pendiente cada día de los avances en las investigaciones. "No es que como hoy se cumplen seis años, estamos con ustedes y mañana nos vamos a olvidar. No. Mañana en la mañana, en la reunión de seguridad, quiero que me informen si ya se detuvo a los que están prófugos, sobre todo en las Fuerzas Armadas".

El presidente López Obrador dedicó unos minutos de su discurso para reconocer los avances que la Fiscalía General de la República ha tenido en el caso Ayotzinapa bajo la titularidad de Alejandro Gertz Manero. "También debe reconocerse que se ha avanzado. La Fiscalía ha actuado muy bien, el fiscal Alejandro Gertz Manero ha mostrado voluntad para que se aclaren las cosas y me gusta mucho que no anda con rodeos, que señala a los responsables -de manera directa- porque tiene elementos. Nada de medias tintas, de indefiniciones".

Añadió que "Es el momento de que se lleve acabo un cambio, una transformación y para eso hay que decir con claridad las cosas, como lo está haciendo el Fiscal. No hay protección para nadie. Se va a llegar hasta los niveles más altos, porque no va a suceder lo mismo de siempre, que solo se castiga a los de abajo. Los que dan las órdenes y los autores intelectuales siempre quedan sin castigo".

También aprovechó la ocasión para señalar que, pese a la voluntad que la Suprema Corte de Justicia ha tenido en el caso Ayotzinapa, aún existe corrupción en el Poder Judicial, lo cual ha entorpecido los avances. "Hay en ese poder, como en el Ejecutivo y en el Legislativo, muchos vicios y corrupción que ha quedado demostrada. Hace poco, como todos supimos, uno de los principales responsables en la desaparición de los jóvenes, ya iba a salir porque un juez ya estaba por darle su libertad a cambio de dinero. Afortunadamente se tuvo elementos y pruebas de este soborno y ya no pudo salir de la cárcel este implicado, presunto responsable de los hechos de Iguala. Entonces, sí se requiere que los jueces ayuden para avanzar, porque ahí hay mucho problema. Por cualquier pretexto se libera a presuntos responsables", añadió.

Existen 80 detenciones por caso Ayotzinapa.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que hasta el momento se ha logrado detener a 80 presuntos implicados en la desaparición de 43 normalistas del caso Ayotzinapa.

Entre marzo y la actualidad se han obtenido 70 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, desaparición forzada y otros delitos, dijo Alejandro Encinas frente a los padres de los 43 normalistas.

Sobre la búsqueda de los normalistas, el funcionario agregó que hasta ahora se han llevado a cabo 30 acciones de búsqueda en 217 puntos de interés en seis municipios del estado de Guerrero; estas actividades han sido encabezadas por la unidad especial para el caso de la Fiscalía General de la República, pero también han participado otras instituciones.

De estas 30 acciones, en 25 no ha habido resultados positivos y en el resto sí se han registrado hallazgos.

Entre los hallazgos, Encinas destacó la exhumación de seis cuerpos en Cocula, y en la Barranca del Tigre, en Iguala, se localizaron fosas con 21 cuerpos, de los cuales se identificaron a seis personas distintas de los normalistas desaparecidos.

Fiscalía Especial detiene a MP por encubrir a Tomás Zerón.

Por su parte, el fiscal especial para el caso Iguala, Omar Gómez Trejo, informó este sábado de la detención de la Ministerio Público Federal, Blanca Alicia "N", quien presuntamente falseó la actuación del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR, Tomás Zerón de Lucio, en el Río San Juan, en Cocula. Es acusada de tortura y desaparición forzada, entre otros delitos, y se encuentra recluida en un penal federal, indicó.

"Blanca Alicia, quien la firmó, nunca acudió al Río San Juan, puesto que todo el tiempo estuvo en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Seido. Esto es trascendental, pues en esa Acta Circunstanciada se pretendió aparentar el hallazgo legítimo del resto óseo del estudiante desaparecido Alexander Mora Venancio, siendo este el único indicio material que sustentaba la versión maquinada desde la PGR: su verdad histórica en Acta Circunstanciada", expuso.

De esta manera, acusó de manera tajante que la Ministerio Público "falseó dicha actuación ministerial y ocultó el paradero de los normalistas, teniendo un don de ubicuidad, ya que aparecía realizando acciones ministeriales en sitios diferentes y al mismo tiempo, en la Ciudad de México y en Guerrero".

