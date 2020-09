AMLO prevé mejor situación a marinos mercantes con Semar al frente de puertos

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador se manifestó a favor de la nueva modificación para que los puertos marinos estén a cargo de la Secretaría de Marina (Semar) y no de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Dijo que con ello se busca combatir la corrupción y contrabando que se daban en estos espacios, sobre todo de fentanilo, que se utiliza para elaborar drogas sintéticas.

Desde Veracruz, a donde acudió a la gira de Evaluación de Programas para el Bienestar en el Museo Naval México, adelantó que están terminando la planeación para que la Semar tome el control.

"Vamos a poner orden en el manejo de los puertos, y nadie mejor que el almirante Ojeda, que esa institución tan importante que es la Secretaría de Marina, para que se combata la corrupción en los puertos, para que se combata el contrabando, para que se combata el ingreso de drogas, sobre todo de fentanilo, de drogas químicas que son tan dañinas para los jóvenes", precisó.

López Obrador, apuntó que ya envió la respectiva iniciativa de reforma al Congreso de la Unión, en la que confió que se discuta y apruebe, pues busca "sanear los puertos de México".

El político tabasqueño celebró que con la llegada de la Cuarta Transformación, que encabeza su gobierno, se logró acabar con la relación negativa de grupos delincuenciales con autoridades de gobierno.

"Ya no se permite el contubernio, ya no está el secretario de seguridad que estaba al servicio de una de las bandas. Ahora está bien pintada la raya; una cosa es la delincuencia y otra la autoridad", aseguró. dijo que ya no hay promiscuidad entre delincuencia organizada y la autoridad, pues se ha logrado acabar con los servidores públicos que estén al servicio de la delincuencia organizada.

"Somos muy perseverantes y necios, en el buen sentido de la palabra, que se preparen los opositores porque no vamos a dar tregua, no vamos a dar un paso atrás ni para tomar impulso", dijo.

Al dar a conocer que en Veracruz, un millón 838 mil 993, de los más de ocho millones de habitantes son beneficiarios de un programa del gobierno federal, el mandatario también celebró que en esa entidad se haya logrado disminuir los delitos, el número de homicidios y 50% los secuestros.

"Nuevas prácticas para destinar más recursos y presupuesto para apoyar a los más pobres y necesitados de México y en Veracruz puede constatarse", apuntó.

