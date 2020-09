Próximo líder de Morena será el que decida al presidente en 2024: Porfirio Muñoz Ledo

El proceso para alcanzar la dirigencia nacional y la secretaría general de Morena está viciado, arremete Porfirio Muñoz Ledo, quien dice que es la mejor carta para tomar la batuta del partido que fundó Andrés Manuel López Obrador.

El legislador federal, en una entrevista con Publimetro, afirma que el jefe de la bancada de Regeneración Nacional en San Lázaro, Mario Delgado y el canciller, Marcelo Ebrard deben tirar la toalla y retirarse, pues de lo contrario promete destapar una serie de irregularidades cometidas por ambos personajes.

Quien se desempeñara como presidente de la Cámara de Diputados durante el primer año de la LXIV Legislatura, dice que no emprenderá una “cacería de brujas”, pero sí ofrece realizar una limpieza profunda al interior de Morena.

Entre sus propuestas se encuentra realizar una auditoría para detectar corrupción; pide a Mario Delgado y Marcelo Ebrard bajarse de la contienda o revelará una serie de irregularidades. / Foto: Cortesía

¿Es legitima la carrera por el control de Morena?

—Son 37 candidatos que están inscritos a la presidencia del partido, esto es ilegal, no tuvo que haber intervenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, yo he hablado en muchas ocasiones con el consejero presidente del INE, porque esto no puede ser así.

Le dije que esto no es correcto, porque le están ordenando cosas; lo aceptó. Estamos en una época de jaloneo donde nadie quiere quedarse atrás.

Se va a tomar una decisión de suma importancia por la sencilla razón de que quien obtenga el triunfo en la encuesta será quien decida al próximo presidente de México.

¿Ves dados cargados?

—Lo que yo veo es que muchos no quieren desobedecer, lo que está haciendo Morena ahora es pelotear con el Instituto Nacional Electoral cómo serán las reglas. Se debe entender que los temas difíciles se arreglan con el diálogo, con una declaración conjunta, en una ruta coordinada.

Los órganos autónomos tienen una función y jamás se ha tratado de someterlos, por eso es importante no viciar los procesos, se tiene que ser claro en cómo se votará y cómo se definirá al ganador.

Insisto, tenemos a 37 aspirantes para ocupar este puesto, pero no se definió que los que voten serán militantes o simpatizantes, por eso hay que tener cuidado, porque podríamos estarle entregando un moño al Partido Acción Nacional y al Revolucionario Institucional.

En este tipo de encuestas pueden votar tus enemigos, por la falta de candados y claridad sobre el proceso. Será responsabilidad del árbitro electoral garantizar los resultados de la encuesta y su celebración.

¿Por qué votar por Muñoz Ledo?

—Tengo un nombre, soy el más conocido, en alguna ocasión un historiador hizo una referencia que citaba que sólo existían dos Porfirios en México: Muñoz Ledo y Díaz. Un poco literario si lo quieren ver así, pero es una afirmación en todo el país; en algunos lugares me conocen más, en otros menos, pero me ubican.

Muchos ciudadanos me saludan seguido y me preguntan la situación del país. También me cuestionan si tengo algo que ver con Díaz.

¿Un referente de la historia política de México?

—Te puedo decir con humildad que sólo esta Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador a mi altura. No Hay nadie más que esos políticos, quienes también son referentes. El presidente tiene una larga trayectoria y es sensato en su actuar.

¿Qué te dicen los nombres de Marcelo Ebrard y Mario Delgado?

—Son, diría, trancazos mediáticos. Creo que ya tiraron la toalla y aprovecho para mandarle un mensaje al canciller: si gano la elección de Morena voy a realizar una auditoría y averiguaré muchas cosas. Voy a accionar los términos del estatuto, no voy a juzgar a nadie, pero si voy a buscar destapar todas las irregularidades que se han cometido.

Voy a revisar la situación financiera del partido y escarbar los orígenes de muchos negocios que se tienen, hay un montón de dinero que tiene que fiscalizarse.

Por eso voy a pedir que los candidatos presenten sus declaraciones de bienes, será obligatorio para todo aquel militante de Morena. Yo no tengo lujos, el político no debe ser oneroso, es un principio básico de moral.

Si tienen negocios y representan un cargo público es contradictorio, los deberes gubernamentales exigen otro tipo de acciones.

Ya estuve averiguando y me enteré de muchas cosas y lo voy a señalar en su momento. No aceptaré a ningún político con negocios turbios, menos otras situaciones.

Las encuestadoras aplicarán 4 mil 500 cuestionarios en domicilios representativos del país: se aplicarán 58 preguntas.

“Yo no he tenido un solo negocio sucio en toda mi vida, porque yo tengo fama de idealista. Morena debe ser un partido del pueblo, no puede ser una fuerza política del dinero, por eso le digo a Mario Delgado y a Ebrard: tiren la toalla o sacaré sus antecedentes…saben a lo que me refiero”.

LA CLAVE

20.4 millones de pesos costará el proceso para elegir a los nuevos dirigentes nacionales de Morena, los cuales serán costeados por el propio partido, dijo en conferencia de prensa, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados.