Segob convoca a dialogo a los gobernadores del país

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, informó que convocará a los 32 gobernadores a sostener una reunión esta semana para abordar los temas pendientes dentro de la agenda nacional.

“Vamos a convocar este jueves a todos los gobernadores, a todos porque no puede haber gobernadores que no sean convocados. Todos van a ser convocados, todos porque tenemos temas pendientes. Ahorita lo hablaba yo con la secretaria de Economía y con la secretaria del Trabajo, ellas quedaron todavía con algunos temas pendientes que tienen que compartir con todos los gobernadores y voy a hablar con salud a ver si también tiene algunos otros temas”.

Luego de participar en la ceremonia de cancelación de timbre postal, develación de placa y nombramiento de la "Explanada Leona Vicario", en el conjunto Bucareli, precisó que siempre mantendrá dialogo con los titulares, aunque ya no formen parte de la Conago.

Cuestionada sobre la petición de renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, por parte de los integrantes del llamado Frente Nacional antiAMLO (Frena), aseguró que es imposible "política y legalmente" cumplir su demanda.

"No es posible ni constitucional ni legalmente porque la elección de puestos populares a través del voto directo de los ciudadanos no es renunciable, los puestos de elección popular no son renunciables. Puedes pedir licencia pero no puedes renunciar porque ya fuiste electo”, apuntó.

Y agregó que no es un tema que preocupe, sino que ocupa al gobierno, pues los integrantes se mantienen en la plancha del Zócalo y han advertido que se mantendrán ahí hasta que se cumpla su demanda.

