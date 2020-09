¿Por qué AMLO tiene como referentes a Gandhi y Nelson Mandela y Martin Luther King?

Luego de que este lunes en la Ciudad de México y en otros estados del país, cientos de mujeres salieran a hacerse escuchar y pedir la despenalización del aborto, así como el alto a los feminicidios, tema que lamentablemente sigue sucediendo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador considera que no debe existir la violencia.

Asimismo AMLO resaltó que tiene respeto hacia el movimiento feminista, esto tras ser cuestionado sobre la manera en la que se han manifestado recientemente, ante lo cual destacó que está en contra de la violencia y que se ha guiado por el camino de los principios pacifistas que alguna vez caracterizaron a Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King, en quienes dijo inspirarse para conducir al país a un México libre de violencia.

“No debe de haber violencia, he luchado muchos años y me he guiado por el principio de la no violencia. Me inspiro hasta ahora en lo que hizo Gandhi, Nelson Mandela y Martin Luther King, así como muchas mujeres que han luchado por la igualdad de manera pacífica, yo no creo en la violencia, recurren a la fuerza los que no tienen la razón”, explicó

Tras esta afirmación, el presidente añadió que en las manifestaciones recientes existen infiltrados, quienes buscan provocar a su gobierno, el cual insistió se guía por el camino pacifista y humanista luchando contra la violencia.

¿Por qué AMLO mencionó a Gandhi, Mandela y Luther King como su inspiración?

Tres de los líderes más importantes del Siglo XX se caracterizaron por llevar a cabo sus respectivas luchas sin violencia, de ahí es que parte la declaración de AMLO quien de acuerdo son sus declaraciones busca impulsar estos mismos principios en esta ‘Cuarta Transformación de México.

Por una parte, Gandhi, bajo el lema de la austeridad y la lucha contratos privilegios que muchos poseían, impulsó la independencia de India del Imperio Británico sin el uso de la violencia, mientras que Nelson Mandela puso fin al llamado Apartheid, el cual consistía en una serie de restricciones en contra de las personas negras.

Mientras que Martin Luther King, quien se basó en los principios de Gandhi, condujo de manera pacífica la lucha contra el racismo en Estados Unidos, el cual posteriormente lo hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz en 1964.

Consulta en Publimetro