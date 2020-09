Bienestar gasta 4.3 mdp en plazas irregulares y se olvida de la austeridad

La Secretaría de Bienestar no ha cumplido con la austeridad que se comprometió a llevar a cabo al inicio de la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el informe de la auditoría 25/2019 al Programa Sembrando Vida, 215 plazas –que no están autorizadas en la estructura orgánica de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional– recibieron cuatro millones 339 mil 844 pesos.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Infografía sobre HP Neverstop Laser, la única impresora con tanque de tóner recargable

“Se identificaron 114 plazas por un monto total de dos millones 305 mil 169 pesos que no se tienen en estructura; (además) se identificaron 101 plazas por un monto de dos millones 34 mil 675 pesos”, indica el documento emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La auditoría, que se se llevó a cabo del 4 de octubre al 29 de noviembre de 2019, señala incluso que no demostraron la eliminación de plazas con nivel de dirección general adjunta y un “incumplimiento a medidas de austeridad en materia de nómina”.

Publimetro buscó a la Secretaría de Bienestar para conocer sobre esta situación, ya que en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se indica que “está en proceso de atención”, a pesar de que las observaciones se emitieron el 9 de enero de este año.

“Estas (observaciones) están siendo atendidas en tiempo y forma por el programa. Es importante tomar en cuenta que se trata de una auditoría abierta cuyo proceso de observaciones no ha cerrado y debido a ello toda aquella información respecto a su estado es reservada y así debe conservarse al tratarse de un procedimiento que no ha concluido, esto para evitar afectar los procesos de los órganos fiscalizadores”, indicó Bienestar a través de la oficina de comunicación social.

Foto: SFP

Un programa perverso

Gabriel Quadri, ex candidato presidencial y ambientalista, aseguró que la austeridad en el gobierno es un engaño y señaló que el programa Sembrando Vida es “perverso y un incentivo a la deforestación”, ya que los campesinos destruyen hectáreas de terrenos con el fin de obtener el apoyo del gobierno federal.

“Nace sin reglas de operación, sin criterio ecológico y representa un gigantesco despilfarro; este año le destinaron 28 mil millones de pesos, y lo peor es que provocan deforestación, pues no tiene una política adecuada de restauración ecológica.

“Se requiere un plan de restauración de áreas naturales protegidas y biodiversidad, multiplicar el presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), pues son instituciones muy castigadas dado los recortes presupuestales”.

TAMBIÉ PUEDES LEER: Inversión privada cae 37% y hunde crecimiento de México: CEESP

Quadri recordó el análisis elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval), en donde señala que el programa Sembrando Vida benefició a 225 mil 306 personas, que representa el 9.6% de su población objetivo.

“El programa no tiene un seguimiento, georreferencia de parcelas, tampoco se conocen los procedimientos y no se saben cuáles son los resultados y las consecuencias; no hay un sistema de monitoreo”, señaló.

Sembrando Vida consiste en rehabilitar terrenos deforestados o dañados por procesos agrícolas, sembrando alimentos en una primera etapa y árboles maderables después. Esto, según la dependencia, es con el fin de que los productores del campo recuperen sus tierras y no las abandonen.