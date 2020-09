Se pierde López Obrador debate Biden vs Trump y playoffs

El presidente Andrés Manuel López Obrador no vio el debate presidencial y el inicio de las playoffs de grandes ligas en Estados Unidos.

Al preguntarle sobre su opinión entre el debate a los candidatos Joe Biden y Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, principal socio comercial con México, evitó hablar del tema.

“No voy a contestar, no me quiero meter en eso, es un debate de los candidatos a la Presidencia en Estados Unidos y no quiero que se vaya a malinterpretar cualquier comentario”, dijo.

López Obrador señaló que respetaría la política interna del país vecino.

“Vamos a ser respetuosos de la vida interna, política en Estados Unidos con apego a nuestra Constitución, a la política de principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, entonces no opino nada sobre eso”, añadió.

El mandatario señaló que no vio el debate ni tampoco el inicio de la postemporada de béisbol.

“Ayer también comenzó la temporada de playoffs de Grandes Ligas y no pude verlo tampoco, sí lo recomiendo, los que le van a Yanquis están muy contentos porque ganaron, pero en fin, todavía está empezando”, expresó.

