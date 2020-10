Manda AMLO "al carajo el oportunismo" en partidos políticos

El presidente Andrés Manuel López Obrador tronó contra el oportunismo y la falta de acuerdos para escoger a un dirigente en Morena.

Cuestionado sobre la falta de acuerdo por un nuevo dirigente en Morena, partido que fundó, dijo que no se debe luchar por cargos sino por ideales.

“Creo que se tienen que poner por delante las causas que se defienden, no los intereses personales por legítimos que sean.

“Un partido político, cualquiera, si no tiene principios, si no tiene ideales… no es más que una franquicia, un mecanismo para que ambiciosos vulgares se encaramen en cargos públicos sólo para su provecho, ya sea en lo político porque desean ostentar poder o provecho económico”, dijo.

Añadió que los dirigentes que buscan trascender en lo personal no son buenos políticos “es un convenenciero, un arribista, un oportunista, un falsario y ya basta de eso, estamos en una etapa nueva”, aseveró.

Por otro lado, señaló que ahora se debe tomar en cuenta a la gente o de lo contrario no se puede lograr nada.

“No es para Morena, es en general este punto de vista de que ya al carajo con el oportunismo, con la antigua forma de hacer política de que ‘me voy a colar y no me importa el pueblo’, ni hablan con la gente, no platican, no recogen los sentimientos del pueblo, porque traen todavía el esquema antiguo, el viejo molde, que hay que terminar de romperlo”, expresó.

Agregó que los dirigentes del partido llevan más de un año enfrascados en pleitos y aun así, el partido está en las preferencias de los electores.

“Ese partido está hasta arriba, o sea, es mucho pueblo para tan poco dirigente, con todo respeto, porque no hay dirección, hay un desbarajuste; sin embargo, el pueblo tiene otra idea. Ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo, eso sería mejor… por qué lo digo, para que no estén pensando que son indispensables, insustituibles. Afortunadamente Morena es pueblo”, concluyó.

