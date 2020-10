"Voy a ser un factor de unidad. Voy a respetar a todos y a incluir a todos": Mario Delgado

A cinco días de conocer el resultado de la encuesta nacional por la renovación de Morena, Mario Delgado insiste en que el partido merece tener a un dirigente que sea cercano a la gente y que trabaje en el territorio para escuchar al pueblo, así como lo realiza a diario el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, el diputado matiza que no por estar en el gobierno se debe olvidar la organización social, porque, como dijo a Publimetro, Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México.

Llegamos a la recta final de un proceso de renovación inédito. ¿Cómo lo afronta?

— Morena está, definitivamente, en un proceso de renovación inédito. Mi propuesta, básicamente, es la unidad. Tenemos que fortalecer a nuestro partido, reorganizarlo para prepararlo para la elección de 2021 y garantizar que siga el proyecto de la transformación.

Foto: Nicolás Corte / Publimetro

En realidad, la fuerza de Morena está en el pueblo organizado, no en su dirigencia, por eso creo que tenemos que darle la vuelta a este capítulo de la renovación para que nos pongamos a trabajar en lo importante, que es la organización popular, la organización de la gente y los comités de base.

Es un proceso en el cual debemos salir fortalecidos y una gran oportunidad respaldada por la legitimidad que da el consultar al pueblo de México, cosa que sólo Morena puede tener.

Eso nos va a dar mucha autoridad moral, política y mucha confianza de que Morena sigue siendo de la gente, lo que nos da la posibilidad de refrendar la confianza de ellos en nuestro partido.

¿Hay autocrítica o división? ¿Por qué cree que la búsqueda de la presidencia de Morena origina tanta agresividad?

— Hay distintas visiones del partido, Morena es un organismo en el que no existe un pensamiento único, pero las diferencias no pueden convertirse en conflictos, tienen que ser parte de nuestra diversidad y de nuestra fortaleza.

Foto: Nicolás Corte / Publimetro

Hay quienes piensan que el partido debería cerrarse ya, que la coyuntura del 18, la apertura a la que convocó Andrés Manuel López Obrador ya no es necesaria. Sin embargo, yo no creo eso. Yo creo que Morena no debe de convertirse en un embudo de un gran movimiento. Morena debe de mantenerse como un partido donde ese movimiento siga creciendo, se siga multiplicando y siga fortaleciendo a la cuarta transformación.

No podemos tener un partido que divida, sino un movimiento que siga sumando. Y para ello es fundamental poner las principales decisiones de nuestro partido en las manos de la gente.

Morena no le pertenece a nadie. Morena le pertenece al pueblo de México, por lo tanto debemos recordar siempre cómo fue concebido este movimiento, como un instrumento de lucha del pueblo de México y, en consecuencia, darle las decisiones al pueblo.

“La fuerza de Morena no son sus dirigentes, la fuerza de Morena es el pueblo organizado” MARIO DELGADO, aspirante a la dirigencia de Morena

¿Qué temas políticos, sociales y económicos serán o debiera atender Morena en los próximos años?

— Primero que nada, Morena tiene que seguir siendo un instrumento de lucha del pueblo de México, tiene que haber una definición política muy clara de impulsar el proyecto de la cuarta transformación y ahí hay definiciones sociales, económicas y políticas.

En lo económico, es apoyar a quien más lo necesita, lo que siempre dijo el presidente, “primero los pobres”. La gran inversión social que tiene el gobierno ahora es en la gente, es en los grupos más vulnerables y ahora los programas de bienestar se han convertido en derechos constitucionales.

Foto: Nicolás Corte / Publimetro

En lo económico, no endeudar al país, no gasolinazos y no aumentar impuestos.

En lo político, darle todo el poder al pueblo, transitar hacia una auténtica democracia, una democracia participativa donde las principales decisiones de nuestro país las tome la gente. Y en lo social, pues vamos hacia una sociedad de más oportunidades para todos y mayor justicia e igualdad.

¿Por qué votar por Mario Delgado?

— Porque yo voy a ser un dirigente imparcial. Me voy a conducir con honestidad, voy a ser siempre un factor de unión, yo creo que no sobra nadie en Morena, yo creo que hay que integrarnos, que es momento de escucharnos, de tener un diálogo honesto, de reconocerle a cada quien su lugar y formar un gran equipo y darnos cuenta que es muy grande lo que nos une.

Sin irnos a 2024, ¿en el 2021, cuáles son los retos electorales de Morena?

— La meta que debemos proponernos es ganar otra vez la mayoría aquí en la Cámara de Diputados y que Morena siga creciendo, que conquiste nuevos espacios. Tenemos todo para ganar las quince gubernaturas, los congresos estatales, las presidencias municipales y renovar la mayoría en la Cámara de Diputados.