Anuncia AMLO gira por el sur

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará una gira por el sureste del país el fin de semana.

Especificó que su objetivo será supervisar el avance del Tren Maya y las afectaciones que deje el huracán Delta.

“Voy a supervisar Tren Maya, voy a todos los tramos, o sea, voy Chiapas, voy Campeche, voy Yucatán y Quintana Roo y voy además porque si ahora está la amenaza del huracán y allá voy a estar”, expresó.

La próxima semana, adelantó, hará otra gira por Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En éste último estado, dijo, supervisará la operación de la Presa Peñitas para que no cause más inundaciones.

“Vamos a tomar decisiones para que ya nunca más se vuelva a inundar la planicie de Tabasco. Se debe no sólo a las lluvias la inundación sino al mal manejo de las presas que no turbinan, no generan energía para no hacerle competencia a las particulares.

“Se llenan las presas y cuando llueve cuando hay tormentas, huracanes, las tienen que desaguar y sueltan el agua e inundan porque en las modificaciones que han hecho a las leyes, las hidroeléctricas o están consideradas como estratégicas y no les permiten subir a la línea y no las despachan, de lo más absurdo que pueda haber”, dijo.

