Suspenden audiencia de Genaro García Luna en Nueva York

El juez Brian Cogan, de la Corte Este del distrito de Nueva York, suspendió la audiencia del caso de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, porque un grupo de reporteros mexicanos no siguió sus instrucciones de guardar silencio.

"He pedido a la prensa mexicana repetidamente que deje de hablar en esta llamada… Si no puedo seguir, cortaré la llamada y la reconvendré en una fecha próxima", dijo Juez Cogan ante los asistentes. Sin embargo, procedió a suspender la audiencia ya que los reporteros mexicanos no le hicieron caso.

Hasta el momento no hay información sobre la reanudación de la audiencia o la nueva fecha.