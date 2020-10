Carstens se refirió a la economía en general, no la nuestra, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que las declaraciones del ex gobernador del Banco de México Agustín Carstens no se referían a la economía de México, sino a la economía mundial.

“No creo que se haya referido a lo nuestro sino en general, a cómo se ha enfrentado la crisis en el mundo”, expresó en su conferencia matutina.

Este miércoles, el gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) advirtió que la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19 va a durar más y a pesar de las medidas aplicadas por los gobiernos, llegará un momento en que serán inevitables las bancarrotas.

López Obrador señaló que se refería a la manera en la que varios países contrajeron deuda y optaron por rescatar empresas.

“Yo creo que él se refería a que se optó en varios países por más de lo mismo, se aplicó la receta de dar prórrogas en el pago de impuestos, rescatar a empresas, contratar deuda y eso, la verdad es que no ha servido, si fue en ese sentido, tiene razón.

“En Europa y en Estados Unidos inclusive optaron por eso y no se ve tan clara la recuperación económica para todo lo que le metieron, lo que yo considero que ha sido poco claro en la estrategia, nosotros no hicimos eso, nosotros no contramos deuda y nos metimos abajo, a apoyar de manera directa a a gente y tuvo mejores resultos, o está lográndose mejores resultados con menos costos, creo que nuestra fórmula está bien”, dijo.

No obstante, reconoció que la crisis económica era severa y que no se atravesaba por una situación similar desde la crisis de los años 30.

Añadió que llevará tiempo recuperarse, pero ya se tienen buenos indicios.

“Fue una caída abrupta de la economía, va a llevar tiempo levantarse, nosotros tenemos buenos indicadores de que vamos levantándonos, no tenemos problemas mayores, tenemos control de inflación, tenemos control en cuanto a la deuda, no se nos disparó”, sostuvo.

