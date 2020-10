Tras criticas por extravío de gatita, Viva Aerobus emite su postura al respecto

El extravio de la gatita ‘Miel’ ha desatado polémica en redes sociales y es que luego de que el fin de semana, las dueñas de la mascota hicieran pública su queja contra Viva Aerobus, a la cual responsabilizan directamente de este suceso, una ola de criticas en contra de la empresa no se hicieron esperar, ante lo cual la propia aerolínea emitió una postura en la cual lamentan lo ocurrido.

Las dueñas de la mascota aseguraron que se pagó un boleto especial para que la mascota pudiera viajar en la cabina, sin embargo, la aerolínea no lo permitió, reubicándola así al área de mascotas en donde tras el aterrizaje se reportó el extravío de ‘Miel’.

En el comunicado emitido por Viva Aerobus, la aerolínea se compromete a continuar con la búsqueda de la mascota y solicitó el apoyo de cualquier persona que tenga información que ayude a la localización de la gatita ‘Miel’.

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de esta situación, hemos estado en permanente comunicación con los familiares de la gatita ‘Miel’ y realizando juntos las labores de búsqueda en las íntermediaciones del aeropuerto de Guadalajara con el apoyo de los colaboradores aeroportuarios. En ese sentido, agradecemos cualquier información que pueda ayudarnos a encontrar a ‘Miel’ a la brevedad posible”

Asimismo, Viva Aerobus ofreció una disculpa por este lamentable suceso del pasado fin de semana, asegurando que tomarán las medidas necesarias para evitar que este tipo de problemas vuelvan a ocurrir, buscando así garantizar la satisfacción de los clientes.

Luego de la respuesta de Viva Aerobus y su comunicado en el que ofrecieron disculpas, cientos de usuarios continuaron criticando a la aerolínea asegurando que se trató de una total irresponsabilidad de los trabajadores y exigen que se encuentre a la gatita.

Eso no disculpa su irresponsabilidad, no es la primera vez que sucede ésto, se necesita que tomen acción urgentemente y que los protocolos garanticen la seguridad de las mascotas que viajan con sus dueños, ellos también son seres vivos y no objetos para recibir ese trato.

