Queremos que los mexicanos conozcan los códices, por eso el viaje de Beatriz: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el principal motivo del viaje de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müeller, hacia Europa es obtener códices, piezas históricas y arqueológicas de México que están en países como Francia, Italia, El Vaticano, Austria y Alemania.

"Muchas de las cosas que se exhiben en los museos más importantes del mundo se sustrajeron de manera ilegal de los países de origen de las culturas", explicó el presidente. "No sólo México ha padecido de esto, de esto ha padecido África y otros países y regiones del mundo, incluso, hasta países europeos han sido saqueados de sus patrimonios históricos".

Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos Individual Quick Freezing, es una de las mejores técnicas de congelación de alimentos, implementado por meatme®-2

Añadió que el año próximo, 2021, será importante para el país porque "se van a recordar los 700 años de la fundación de México-Tenochtitlán, los 500 años de la invasión colonial, los 200 años de nuestra Independencia nacional", por lo tanto, "queremos que los mexicanos conozcan estos códices, estas piezas y por eso el viaje, la visita de Beatriz"

Recordó que una de las encomiendas a su esposa fue insistir en el préstamo del Penacho de Moctezuma, ubicado en Austria. "Le recomendé que tratara lo del penacho, que insistiera, aunque le dije que no era una misión fácil porque los austríacos se han apoderado por completo. No se lo quisieron ni siquiera prestar a Maximiliano de Austria, paisano de ellos, que nació en Viena."

"Le dije a Beatriz: insiste, porque es una pieza nuestra de México y además porque somos nosotros muy perseverantes, y lo difícil lo resolvemos y lo imposible lo intentamos"

A la espera de informe de Beatriz Gutiérrez Müeller

Finalizó diciendo que aún no conoce el resultado de la gira de su esposa. "Ahora que regrese ya nos va a informar y yo les ofrezco informarles de qué se consiguió en este recorrido, cuáles serían las piezas que podríamos exhibir, junto con otras piezas que sí se tienen en el país, pero que son poco conocidas y queremos que todo el pueblo de México constate la grandeza cultural de México".

"Mucha gente no conoce sobre lo que significó el florecimiento de las culturas de México en la época prehispánica y vamos a exponerlo así. Tan es así, que por eso muchas obras de arte, muchas piezas están en el extranjero exhibidas en los mejores museos del mundo, lo mejor que hay de olmecas no está en México, está en Nueva York, en los museos de Nueva York, me refiero a lo más exquisito, a lo más fino, a los más artístico de los olmecas", concluyó.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

Hasta 100 millones de mexicanos tendrán acceso a vacunas Covid en 2021: Ebrard México se encuentra en las mismas condiciones que otras regiones del mundo para adquirir vacunas, informó el canciller

También

Maria Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt recibió 17 mdp de fideicomisos Entre 2003 y 2015 la directora del Conacyt obtuvo beneficios económicos con recursos de los fideicomisos para financiar varios proyectos

Además

Oficial: así son los iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max Los modelos más avanzados.

Y finalmente