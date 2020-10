Revela AMLO contrato millonario de Calderón con empresa de García Luna

Dos días antes de concluir el sexenio, el gobierno del presidente Felipe Calderón firmó un contrato por 19 millones de dólares con una empresa ligada a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública y quien actualmente se encuentra preso en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

"Todavía ayer me decía el secretario de Hacienda -y yo siempre digo lo que pienso, porque mi pecho no es bodega- de un contrato que firmaron dos días antes de que concluyera el gobierno de Calderón", explicó el presidente durante su conferencia matutina. "

Aseguró que el contrato fue para "capacitar a funcionarios", con duración de hora y media y que solamente recibieron tres personas. Además, aún quedan por pagar seis millones de dólares. "Nos están pidiendo que paguemos… pues vamos a presentar denuncia", añadió el presidente.

Hasta el momento, el ex presidente Felipe Calderón no ha respondido al respecto. En otras ocasiones el ex mandatario ha respondido a las acusaciones realizadas por López Obrador.

