Aprende en Casa II alcanza a 30.4 millones de usuarios diariamente

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que el programa Aprende en Casa II, tiene un alcance diario de 30.4 millones de usuarios, considerando 1.2 millones de radio y cuadernillos de atención.

Al acudir a comparecer ante el Senado de la República, el funcionario se negó a quitarse el cubrebocas para emitir su mensaje ante los legisladores, lo que le valió un aplauso.

"Sería la primera vez que me lo quito desde que empezó la pandemia… Lo que sucede es que en las normas que estamos impulsando para el regreso a clases cuando sea posible, vamos a considerar el uso del cubrebocas obligatorio, y lo mejor es el ejemplo, por eso es que no me lo quito", aseguró.

Detalló que el nivel de audiencia es alentadora, pues 94% de los mexicanos cuentan con televisión por lo que los programas son vistos en promedio por 8.5 millones de personas en televisión abierta, por cable 7.5 millones adicionales.

"Si sumamos, a quienes aprenden a través de la red de televisoras estatales públicas y estaciones privadas, tenemos otros 5.9 millones de personas aprendiendo en este sistema a distancia. Por internet Aprende en Casa II está llegando diariamente a 7.3 millones de usuarios. El alcance llega en total a 30.4 millones de usuarios, considerando 1.2 millones atendidos por radio y cuadernillos de Conafe con visitas en sus hogares", explicó.

Defienden escuelas de tiempo completo

Algunos integrantes de Morena, PVEM y del PT, así como el independiente, Emilio Álvarez Icaza coincidieron en exigir al titular de la SEP la permanencia de las escuelas de tiempo completo.

Ante los cuestionamiento Moctezuma Barragán aseguró que el presupuesto para estas instituciones estaba garantizado, por tener presenten los beneficios no solo para los alumnos sino para los padres.

