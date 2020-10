Ya hubiesen querido otros países tener a López-Gatell: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó su defensa de la gestión de la pandemia de Covid-19 en México, asegurando que otros países hubieran querido tener a especialistas como Jorge Alcocer, secretario de Salud o como Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador indicó que su pronóstico de que la recuperación económica del país sería como una "V" (caer, pero pronto recuperarse), se está cumpliendo.

"¿Qué decían? Que nos íbamos a hundir, que ya no íbamos a salir de la crisis económica. Yo di un pronóstico, que iba a ser una ‘V’, que íbamos a caer y que íbamos a recuperarnos; pues ese pronóstico se está cumpliendo, estamos recuperando los empleos, se está reactivando la economía", añadió López Obrador.

Al referirse que México no es uno de los países más afectados por la pandemia, López Obrador indicó que no le gustaba hacer comparaciones, pero mencionó que México está en mejor situación que otros como son Ecuador, Bolivia y Perú. "El manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional y hubiesen querido en otras partes tener a médicos, a especialistas, como Jorge Alcocer, como Hugo López-Gatell, de primera. Lo que pasa, pues que todo lo quieren cuestionar, hasta se exceden. No les funciona eso, están desconcertados por los reacomodos, no saben cómo, es el caso de los periódicos, todo es no, no, no, nada, nada, nada de reconocimiento".

Bien y de buenas

Finalmente el presidente López Obrador indicó que un sector de la población que es opositor, pero que no es mayoritario. "Entonces, van a competir por ese sector, pero ¿todos los medios van a ir a competir por ese sector?, pues no les va a ir bien, no van a crecer sus publicaciones, porque pues ya la clientela del Reforma no se la va a quitar El Universal ni se la va a quitar el Excélsior ni los programas de radio, eso es lo mismo. Pero el pueblo en general no va a dejarse manipular. Y hay que actuar también con respeto. Si invitan a los funcionarios a que informen en el Congreso y los tratan así, pues entonces, ¿para qué los invitan si no los dejan hablar? (en referencia a la comparecencia de López-Gatell), ¿nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución porque, bueno, puede haber debate ordenado. Pero se entiende que estén muy molestos por lo que está sucediendo. Porque también es mucha la fortaleza de México, de su pueblo y lo que detiene a México para convertirse en una potencia es la corrupción, eso es lo que nos ha frenado.", explicó.

El mandatario finalizó diciendo que en su gobierno están"bien y de buenas".

