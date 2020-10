“Me hago la prueba cada semana”, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se hace una prueba de Covid-19 cada semana, los martes, para descartar que tenga la enfermedad.

Esto, luego de que Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, diera positivo en días pasado y tuviera contacto directo con el mandatario.

López Obrador aseguró que, aunque se reune a diario con su gabinete de seguridad, guarda su sana distancia.

“Me cuido, guardo la sana distancia, eso es lo principal, afortunadamente no he tenido síntomas, desde el principio se ha mencionado que si hay tos, si hay calentura, si hay dolor de cuerpo, pues hay que asistir al médico y hacerse la prueba, son como los síntomas básicos, yo no he tenido, afortunadamente eso y me hago una prueba, por lo general, por semana para estar seguro, sobre todo para no contagiar a nadie”, dijo.

Señaló que, por lo general, se hace la prueba los martes y mañana se realizará una más.

“Llevo como unas seis, ocho, de todas formas y me cuido y le diría a toda la gente, como siempre, que no debemos confiarnos, es una pandemia muy peligrosa, terrible, causa mucho daño, mucho dolor, sobre todo, se ensaña con quienes tienen más edad, con quienes tienen padecimientos cardiacos, hipertensión, diabetes, lo que ya sabemos y que ha sucedido y nos duele mucho que pierdan la vida mexicanos, conocidos, amigos, familiares y no dejar de cuidarnos, no confiarnos, seguir todas las medidas que se recomiendan, abundó.

Por su parte, informó que el secretario de Marina tiene síntomas menores.

“Está bien, hablé con él ayer y antier y no tiene molestias mayores, está bien, pero estuvimos juntos el viernes y bueno, pues, todos los días en las mañanas nos reunimos en la reunión de seguridad, pero como guardamos sana distancia, no necesariamente tiene contagio, entonces vamos a esperar a la prueba”, expresó.

