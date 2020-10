¿Para qué sirve el Tafil? el fármaco que AMLO compara con su voz

El presidente Andrés Manuel López Obrador se autodesignó este martes como el vocero para el caso de Salvador Cienfuegos, por lo que él será el encargado de comunicar los avances sobre su situación legal en Estados Unidos.

Haciendo de lado al canciller Marcelo Ebrard, quien tendría que ser el vocero, AMLO dijo que por lo delicado del caso él será a quien tengamos que escuchar los mexicanos "aunque sea como tomarse un tafil".

"Aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mi, que hablo despacito y no de corrido y me como las eses. Entonces ofrezco disculpas", advirtió en conferencia mañanera.

¿Qué es el Tafil y para qué se usa?

EL Tafil es una de las marcas comerciales del fármaco alprazolam, que se usa para el control de la ansiedad y pánico.

Se trata de un medicamento que disminuye la excitación anormal del cerebro, según la Biblioteca Nacional de Medicina de EU.

También se llega a recetar para tratar la depresión, el miedo a los espacios abiertos y el síndrome premenstrual.

Entre sus efectos secundarios está la somnolencia, el cansancio, la dificultad para concentrarse o la verborragia.

Sin embargo, una de las secuelas más graves es desarrollar "problemas de habla".

En la cultura popular, recientemente tuvo un gran éxito el personaje de Paulina de la Mora, protagonista de la serie La casa de las flores interpretado por Cecilia Suárez.

Su fama radicó en gran parte por la peculiar forma pausada en la que habla.

En uno de los capítulos De la Mora confiesa que está enganchada al Tafil, lo cuál explica que la mujer padecería un problema del habla.