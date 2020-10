Buscan que señale a ex colegas míos para obtener mi libertad: Rosario Robles

A través de su cuenta de Twitter, Rosario Robles dirigió una carta a la Fiscalía General de la República (FGR), dependencia en contra de la que realiza una serie de acusaciones y responsabiliza directamente de tenerla detenida bajo argumentos falsos y en calidad de rehén.

La ex titular de la Sedatu y Sedesol recordó en este escrito, que desde hace más de un año se encuentra privada de su libertad, asegurando que las autoridades consideran que no ha colaborado con la información que buscan.

“Llevo ma´s de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio fiscal general de que prácticamente me tienen como rehén ‘porque no he querido colaborar’ para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guión que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, explicó Rosario Robles.

Ante esta situación, Robles afirmó que al interior de la Fiscalía buscan que ella señale como responsables a ex colegas suyos para así obtener su libertad, sin embargo, dejó en claro que no mentirá para obtenerlas probará su inocencia por medio de la justicia y no formado parte del que ella llama un ‘guión’ por parte de las autoridades.

“Sé lo que pretenden para que yo obtenga mi libertad (como en otros casos) es señalando como responsables a ex colegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad, no quiero salir por la puerta de atrás. Seguiré luchando por las causas legales porque soy inocente, porque confío en que alguien en el sistema judicial tendrá la valentía de aplicar la ley”, agregó.

Comparto una #CartaPública donde explico cómo es que la @FGRMexico me tiene como "rehén" y la forma en que intenta amedrentarme. #JusticiaSíVenganzaNo. Abro hilo con la transcripción. pic.twitter.com/4I4hlateyq — Rosario Robles (@Rosario_Robles_) October 26, 2020

De esta manera, Rosario Robles emitió su respuesta a un caso que desde hace más de un año continúa dando de qué hablar tras las acusaciones en su contra por el desvío de más de 5 mil mdp en la Sedesol y Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

