No entregaremos recursos a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público’, sentencia AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los gobernadores que integran a Alianza Federativa que no se les entregará más presupuesto.

El mandatario sostuvo que el dinero que les corresponde como entidad federativa ya les fue entregado y que no obtendrían recursos de la Federación.

“No vamos a entregar recursos a los que siempre han medrado, a los que siempre se han aprovechado del presupuesto público que es de todos, el gobierno tiene que representar a todos, a ricos y pobres”, dijo.

“No les debemos nada y se entregan por ley todos los recursos que por ley les corresponde y si tienen pruebas de que no se les ha entregado lo que les corresponde, que las muestren… yo diría que hasta nos deben… impuestos, muchos estados”, añadió.

López Obrador explicó nuevamente que los estados no pueden abandonar el pacto federal, pues se tendría que hacer una modificación a la Constitución.

No obstante, celebró la decisión de los gobernadores de llevar a cabo una consulta ciudadana al respecto.

Sin embargo, consideró que el pueblo debe tener completa la información.

“Si se va a hacer una consulta porque es muy bueno que se le consulte a la gente, si se va a llevar a cabo una reforma constitucional o una controversia constitucional que la gente conozca toda la información, que no se engañe porque dicen: los recortes nos afectan, en qué les afectan si los recortes los está haciendo en gobierno federal y aplica para los gastos del gobierno federal”, expresó.

Además, reiteró que la inconformidad está relacionada con las próximas elecciones.

“Es electoral, es tratar de sacar votos, si nos acusan a nosotros, sí acusan al presidente, piensan que con eso van a tener a muchos simpatizantes del sector conservador, eso es y no afecta en nada, nada más es cosa de aclararlo, afortunadamente tenemos posibilidad de informarlo”, dijo.

Advierte AMLO que no se mochará con recursos a gobiernos de oposición

El presidente dejó en claro que, en cuanto a recursos de la Federación, los gobiernos opositores no obtendrán más recursos.

“Nosotros actuamos en el marco de la legalidad y se respeta la Constitución y les puedo decir a los ciudadanos de Jalisco que no se les debe nada, que no se les demora la entrega de sus recursos, pero así como en Jalisco, en Yucatán, en Chiapas o en la Ciudad de México”, sostuvo.

“De lo que corresponde a la federación —eso sí, que quede claro—, no le vamos a entregar dinero a los gobiernos de los estados y no por desconfianza, ni por precaución, sino porque hemos decidido entregar los apoyos de manera directa a la gente, no queremos intermediarios, esto me lo recomendó el pueblo durante el tiempo largo que hice campaña por el país”, sentenció.

López Obrador explicó que no se les entregarían los recursos que corresponderían a apoyos para adultos mayores o niños con discapacidad, pues se harían de manera directa a la población.

Además, señaló que no se les podría entregar el efectivo, debido a que ellos estaban en contra de dar esos recursos y lo tachaban de populismo.

“Cómo les vamos a entregar lo que corresponde al gobierno federal a los estados si muchos de estos estados están gobernados por quienes no aprobaron que se dieran pensiones a los adultos mayores, partidos que votaron en contra de entregar pensiones a niños y niñas con discapacidad, que votaron en contra de entregar becas a niños, que votaron en contra que los medicamentos fueran gratuitos, a ellos no les parece, le llaman populismo”, concluyó.

