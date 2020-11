Redes sociales estallan contra ‘covidiotas’ por fiestas de halloween

La noche de este 31 de octubre y las primeras horas del 1 de noviembre las redes sociales se inundaron con cientos de fotos y videos de usuarios que denunciaron mediante esta vía las celebraciones de miles de personas a nivel nacional con motivo de ‘Halloween’, hecho que desató la molestia de muchos otros quienes incluso se refirieron a todos los involucrados como covidiotas.

A través de Twitter el hashtag #Covidiotas se volvió tendencia durante este domingo debido a que pese a la pandemia del Covid-19 en México, muchos hicieron caso omiso a las recomendaciones de las autoridades y decidieron celebrar con total normalidad esta fecha.

Incluso algunos establecimientos como bares y centros nocturnos fueron evidenciados tras operar pese a no tener luz verde para hacerlo, luciendo incluso abarrotados y sin respetar un límite de aforo, poniendo así en riesgo a miles de personas.

Diversos usuarios de estados como Guanajuato, CDMX, Estado de México, Oaxaca, Tijuana, Jalisco, Nuevo León, entre otros evidenciaron las reuniones por parte de estas personas que sin importar el momento sanitario por el que atraviesa el país, decidieron reunirse a celebrar.

Será en los próximos días cuando los números de contagios por Covid-19 dejen en evidencia un inminente aumento a consecuencia de estas aglomeraciones que se suscitaron la noche del sábado y madrugada de este domingo 1 de noviembre en gran parte del país.

En Oaxaca ni como ayudarlos caray. Me da vergüenza que mi gente no entienda que el COVID-19 es real. #Covidiotas #Oaxaca pic.twitter.com/Qvc66eMSgM

No sean nacos y #Covidiotas, hay gente que ha muerto por sus pendejadas pero como no son familiares suyos no les importa.

En un año en vez de fiesta van a estar haciendo altares. pic.twitter.com/Yq3Dy0Suew

— La Dueña (@Diosadelmarcal) November 1, 2020