AMLO a gobernadores de Alianza Federalista: 'Me faltaron al respeto'

Tras las críticas que ha hecho la Alianza Federalista de gobernadores, Andrés Manuel López Obrador, respondió que no ha tenido contacto con ellos, debido a que es la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el secretario de Hacienda, quienes se encuentran analizando dicho asunto.

"No la he recibido (la carta), voy a ver ahora, pero se les está atendiendo, tanto el secretario de Hacienda como la secretaria de Gobernación", sostuvo en la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Esto luego de ser ser cuestionado sobre si ha habido respeto de parte de los gobernadores que integran la alianza, dijo que no, que incluso le han “faltado al respeto”

"No, no ha habido, me han faltado al respeto", soltó.



Agregó que tiene que cuidar la investidura presidencial, puesto que es algo "que a todos les conviene", incluso aseguró que siempre está recibiendo a gobernadores y adelantó que el próximo fin de semana visitará Nayarit y Sinaloa, y que verá a los mandatarios locales.