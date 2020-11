No tenemos nada en contra del posible presidente electo, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que él decidió no felicitar a Joe Biden como virtual presidente electo de Estados porque esperará a que las autoridades de dicho país informen quién es el ganador de las elecciones que se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre pasado.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, AMLO dejó en claro que se apega totalmente al artículo 89 de la Constitución y su décima fracción, por lo que reiteró su postura de esperar hasta que se conozca un resultado de manera oficial en las elecciones de Estados Unidos, calificando de imprudente el hecho de emitir una postura de manera anticipada.

"Ya contesté quiero dejar de manifiesto, informarle al pueblo de México, que en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, mi postura es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos, encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la Presidencia, nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no sólo es un asunto de forma es también de fondo yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior y es muy claro el artículo 89 de nuestra constitución fracción X establece que a política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos en esencia es lo que decía el presidente Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz”, explicó.

Además López Obrador señaló que el hecho de que aún no haya emitido una postura y no haya felicitado al ganador proyectado de Estados Unidos, Joe Biden, no significa que tenga algo en contra de él ni de la política demócrata así como tampoco a favor de Donald Trump o de los republicanos.

“El esperar no significa que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tienen que resolver los jueces en Estados Unidos”. afirmó.

Finalmente, AMLO confirmó que en caso de que Joe Biden sea oficialmente el vencedor de las elecciones en Estados Unidos, la relación entre ambos gobierno será buena, pues insistió en que no tiene ningún problema con Biden, a quien dijo conocer y confía en que no habrá mayor problema en una futura relación bilateral.

"Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países de otras naciones tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, los gobiernos extranjeros esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. No tenemos nada en contra del posible presidente electo ahora candidato Biden y no tenemos nada en contra del Partido Demócrata, de ninguno de los dos, no tenemos nada en contra del Biden”, sentenció.

