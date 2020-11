Mexicanos Contra la Corrupción responde a AMLO y asegura que operan conforme a la ley

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) respondió, a través de un comunicado, que la organización no opera en la opacidad y que su financiamiento proviene de donaciones que se encuentran reportadas con las autoridades hacendarias.

Lo anterior, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtiera en su conferencia matutina que se investigará el apoyo financiero a dicha organización, el cual dijo, proviene de "poderosos empresarios" que no pagan impuestos.

En su respuesta, MCCI dijo que los señalamientos y acusaciones por parte del mandatario son "un esfuerzo deliberado por exhibir e intimidar a quienes apoyan" su trabajo.

Mexicanos Contra la Corrupción también aclaró que todos los montos recibidos se encuentran reportados en el portal de transparencia de donatarias del Servicio de Administración Tributaria.

Asimismo, detalló que si bien los datos personales de sus donantes los mantiene en confidencialidad, esto no significa que opere en la opacidad, ya que están en poder de las autoridades hacendarias.

Además, MCCI se deslindó de cualquier relación con quien fuera su cofundador y expresidente, Claudio X González Guajardo, luego de que en conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señalara que MCCI y su fundador, Claudio X. González -al que calificó como "nuestro adversario"- se dedican a combatir y atacar a su gobierno.

"Desde el momento de su renuncia (el pasado 24 de julio), el Dr. González Guajardo no tiene ninguna injerencia en la vida interna de MCCI, no forma parte de su Consejo Consultivo, ni de ningún órgano de dirección. MCCI no tiene ninguna relación institucional con el colectivo Sí por México", manifestó.