Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana

Mhoni Vidente está aquí con sus horóscopos para decirte lo que te deparan los astros, cuáles son tus números de la suerte y el día con más magia para tu signo.

Aries

Foto: Pixabay

Experimentarás esta semana energías cruzadas en el trabajo, por eso te recomiendo que evites las discusiones o diferencias con tus jefes y pronto se alinearán las energías positivas a tu favor. Recibes un dinero extra por adelanto del aguinaldo o fondo de ahorro. Sigue con tus estudios de universidad o de idiomas, recuerda que vale más quien sabe más. Ya no pienses lo que no es en temas amorosos, el elemento de tu signo es el fuego y eso te vuelve muy desconfiado, pero la base de una relación es la confianza. Te busca un amor del signo de Piscis, Géminis o Acuario que quiere regresar contigo. Tienes un golpe de suerte el 18 de noviembre con los números 04, 21 y 33. Te domina el Sol y eso te hace frágil en lo relacionado con resfriados, pulmones o los pies, te recomiendo tener más cuidado con tu salud.

Tauro

Foto: Pixabay

Tomarás decisiones importantes en tu vida personal esta semana, debes empezar a ver más por ti y hacer un patrimonio; tu signo es el que mejor se administra del Zodíaco y eso te motiva a ahorrar y controlar tus impulsos de gastar, pero a veces se vale que te compres lo que te guste. Tendrás un encuentro con una persona muy importante para ti y eso te hará sentir bien, sólo deja a un lado el orgullo y enfócate en ser feliz. En el amor conocerás a personas muy a fines a tu signo, pero trata de no emocionarte mucho, porque te desanimas rápido, por eso no duras con tus parejas. Arreglas tu coche. Gozas de un golpe de suerte el 19 de noviembre con los números 14, 23 y 55. A tu signo lo dominan las problemas cardiacos y tu punto débil son las piernas, tobillo o cuello, así que evita practicar deportes extremos.

Géminis

Foto: Pixabay

Tendrás esta semana muchas tareas en tu trabajo y presión de tu familia por hacer bien tus labores, tu signo acostumbra a ser perfeccionista, y el día que te equivocas no te la perdonan, pero trata de relajarte y pon de tu parte para estar en paz. Te sentirás de buen ánimo porque esa persona especial está otra vez a tu lado, tu signo siempre necesita de una pareja amorosa para avanzar. Recibes dinero extra por un fondo de ahorro o el aguinaldo, paga tus deudas y sana tu economía. Te invitan a salir de viaje en estos días o un familiar se va de vacaciones. Tendrás un golpe de suerte el 17 de noviembre con los números 00, 21 y 30. Recibirás una oferta de trabajo o un proyecto. Tu recomendación de salud se enfoca en las articulaciones o la rodilla, y punto débil son las enfermedades de la piel y los nervios.

Cáncer

Foto: Pixabay

Inicia una semana de suerte para tu signo en cuestión laboral, te recomiendo hacer cambios positivos para tu vida profesional. Cuídate de chismes de una ex pareja o queda dar en paz si estás por terminar una relación y conoce a personas más afines a tu forma de ser. Evita contar tus logros o tu dinero delante de los demás para que no provoques envidias, aprende a ser discreto en lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte el 17 de noviembre con los números 02, 11 y 43. Te invitan a dar una conferencia o realizas la tesis de tu carrera. Respecto a tu salud, ten cuidado con problemas de cadera o espalda baja, evita lastimarte esa parte porque batallarás para curarte y ten cuidado con los nervios o delirios de persecución, toma una terapia para ese problema. Tu punto débil es el reumatismo y la ciática.

Leo

Foto: Pixabay

Enfrentarás problemas laborales esta semana, trata de llevar estos días sin altibajos de tus emociones y controla tu carácter, pronto se alinearán tus energías positivas y estarás mejor. Tendrás una junta de tu trabajo para cambios de puesto. Ya no pienses en esa persona que te abandonó, si no te busca es que no le interesas, así que cierra ese capítulo y conoce a personas más afines a tu signo. Recibes un dinero extra por aguinaldo o fondo de ahorro que te ayudará a cambiar tu coche o a hacer arreglos en tu casa. Ya no comas por nervios, sigue con tu dieta y el ejercicio. Gozas de un golpe de suerte el 19 de noviembre con los números 14, 23 y 67. Debes enfocarte en lo relacionado con tu sistema reproductivo y las infecciones de transmisión sexual, tu punto débil es la próstata, vejiga , matriz u ovarios.

Virgo

Foto: Pixabay

Acudirás a muchos eventos y compromisos de trabajo esta semana, trata de vestirte de colores fuertes para que la suerte esté de tu lado. Recibes un dinero extra por tu fondo de ahorro o aguinaldo, trata de formar un patrimonio. Compras boletos de avión para el mes de diciembre. Te sentirás un poco cansado o estresado debido a tu dieta y la baja de defensas, así que trata de tomar vitaminas para sentirte con más ánimo. Ya no busques pretextos para no estudiar, la base de tu signo es el conocimiento. Tendrás un golpe de suerte el 18 de noviembre con los números 09, 17 y 33. Tu recomendación en cuestión de salud es el riñón y la falta de circulación en las partes bajas como las piernas o tobillos, y tu punto débil son las infecciones de riñón y también problemas en los pulmones o infecciones respiratorias.

Libra

Foto: Pixabay

Te enfocas esta semana en cambiar de actitud y pones más energía positiva a tus ideas o proyectos. Tu signo se preocupa por el bienestar económico, así que trata de empezar ese negocio que tienes en planes. Tendrás días de alegría y muchas sorpresas agradables porque estás en tu época de suerte y tu día especial será el 17 de noviembre, tendrás un cambio de suerte para bien y te ofrecen un trabajo mejor. Te invitan a una fiesta donde conocerás a personas que te ayudarán en tu desarrollo profesional. En el amor te das una segunda oportunidad con tu pareja y decides comenzar de nuevo con alguien del signo de Cáncer o Capricornio. Tendrás un golpe de suerte con los números 15, 23 y 47. Cuida tu sistema nervioso, evita el estrés y tu punto débil es digestión, por eso te recomiendo cuidar tu alimentación.

Escorpión

Foto: Pixabay

Te sentirás abrumado esta semana por la carga de trabajo y presiones, tu signo quiere hacer todo al mismo tiempo, por eso debes relajarte y organizar mejor tu tiempo. Recibes un dinero extra por el aguinaldo o fondo de ahorro. Eres muy intenso en cuestiones de negocios o proyectos de trabajo y eso hace que siempre tengas éxito. Sigue con la dieta y piensa en hacerte una cirugía estética. Tendrás un golpe de suerte el 18 de noviembre con los números 00, 21 y 98. Usa algo de plata y procura vestirte con colores fuertes para intensificar tu energía espiritual. Toma con calma las relaciones sentimentales. Pon atención a tu corazón y sistema reproductivo, tu signo es intenso y representa todo lo vital en el cuerpo; tu punto débil es la angina de pecho o el sistema óseo y las infecciones de transmisión sexual.

Sagitario

Foto: Pixabay

Saldrás de viaje esta semana por cuestiones de negocios. Tendrás muchas ocupaciones y exámenes profesionales, así que trata de salir bien en todo. Eres muy carismático y gentil con las personas, pero también tienes muchas envidias alrededor, por eso necesitas protegerte y no confiarte de nadie, así que trata de ponerte mucho perfume el 17 de noviembre y usa ropa de color claro para que la energía positiva crezca más en tu vida. Los que están solteros tengan cuidado, recibirán una sorpresa de embarazo. No te preocupes tanto por lo que piensan de ti, sigue así de original y serás feliz. Tendrás un golpe de suerte con los números 09, 17 y 32. Te rige la Luna y tu influencia es en los órganos de la caja torácica como los pechos, pulmones, páncreas y vesícula, y tu punto débil son los trastornos digestivos.

Capricornio

Foto: Pixabay

Sorpresas económicas te alegrarán esta semana, estás en una época de cambios positivos. Te invitan a salir de viaje para diciembre y será alguien del signo de Aries o Libra con quien la pasarás muy bien. En el trabajo acudirás a juntas de último momento para cambios de puesto y reestructuración de personal. Sigue con la dieta y el ejercicio, que ya te ves de lo mejor. Ten cuidado con las pérdidas, sobre todo con el celular o tu cartera. Pagas tu tarjeta y trata de no gastar de más, son tiempos de ahorrar para tu futuro. Necesitas aplicarte en tus metas profesionales. Tu día de suerte será el 18 de noviembre, te invitan a salir y recibes un dinero extra por la lotería con los números 15, 22 y 34. Ten cuidado con fracturas de huesos o problemas de calcio y tu punto débil es la neumonía o las defensas bajas.

Acuario

Foto: Pixabay

Ésta será una semana de suerte para tu signo, tendrás días llenos de buenas noticias relacionadas con el trabajo o nuevos proyectos, sólo espera a platicarlo hasta que se realicen para que las envidias no te arruinen los planes. El elemento de tu signo es el aire y eso hace que siempre estés en constante crecimiento mental. Tendrás un golpe de suerte el 20 de noviembre con un amor nuevo y bien correspondido del signo de Aries o Escorpión, pero aprende a darle su espacio. Recibes dinero extra por el aguinaldo o fondo de ahorro. Arreglas papelería de impuestos o de tu banco, Tus números de la suerte son 20, 33 y 51. Cuida tus sentidos del gusto, la vista, el oído y el cerebro, y tu punto débil es la infección de oído y problemas de vista como cataratas o miopía y la inflamación de las glándulas de la tráquea.

Piscis

Foto: Pixabay

Estarás ocupado con trabajo atrasado y acudirás a juntas para ponerte al día en tus proyectos, tu signo se altera cuando no le salen las cosas, pero te recomiendo poner de tu parte y estar tranquilo. Entras en una época de reconciliación con amores del pasado y empiezas una aventura amorosa que te hará muy feliz con alguien del signo de Capricornio, Aries o Escorpión. Verás a una persona importante para ti, trata de dialogar, deja a un lado el orgullo y date otra oportunidad en el amor. Vendes tu coche y pagas unas deudas. Tendrás un golpe de suerte el 19 de noviembre con los números 15, 21 y 99. Cuida todo lo relacionado con tu cráneo y cerebro, tu punto débil son las crisis de epilepsia, dolores fuertes de cabeza, problemas psíquicos y de demencia, además de problemas hormonales, así que acude al médico.