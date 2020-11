“La guerra contra las drogas ha fracasado, hay más consumo y mucha más violencia”: Ricardo Anaya

Como cada semana, el ex candidato a la presidencia, Ricardo Anaya subió a sus redes sociales un nuevo tema de discusión a nivel nacional, en el cual aborda la situación que vive la sociedad debido al tráfico y consumo de drogas en México, guerra que considera que ha fracasado debido a las estrategias fallidas de los gobiernos.

“La guerra contra las drogas ha fracasado”, porque los números son claros: hay “más consumo y mucha más violencia”, explicó.

Además, el político señaló que debe buscarse una regulación responsable sobre las drogas con una serie de nomas específicas a seguir que ayuden a controlar de manera efectiva el consumo y distribución de las mismas.

“Es muy importante tener claro que la regulación no significa liberalización incontrolada. Regular implica establecer reglas, mientras que una liberalización incontrolada es exactamente lo contrario: ausencia total de normas”. Lo que la Comisión propone es que “los cambios se hagan con mucho cuidado, observando las consecuencias y de manera gradual, por ejemplo, empezando por regular drogas como la marihuana”, explicó.

Otra posibilidad, que plantea Ricardo Anaya ante el problema, es intentar resolverlo con un enfoque basado en la demanda, e invertir en centros de rehabilitación y métodos de prevención y educación sobre el tema.

“¿Por qué no poner a la persona en el centro? ¿Por qué no mejor invertir la mayor parte de los recursos en educación, en prevención y en centros de rehabilitación, con un enfoque de salud pública?”, explica en video.

Finalmente, Anaya insistió que en México, la guerra contra el tráfico y consumo de drogas no ha resultado, por lo que ve como solución la regulación de la marihuana, misma que debe realizarse de manera seria y responsable.

"En México, la guerra contra las drogas no ha producido los resultados deseados, y la regulación parece la alternativa más viable; pero al diseñar la política pública debe tenerse en cuenta que no se trata de sustancias inofensivas, incluyendo la marihuana. El hecho de que uno de los compuestos de la planta tenga aplicaciones curativas, no significa que el consumo de la planta entera sea saludable. El reto de la regulación debe asumirse con seriedad y con enorme responsabilidad”.

La Suprema Corte le ordenó al Congreso regular el uso de la marihuana. Es un hecho que va a suceder. Lo que se discutirá esta semana en el Senado es CÓMO acatar la resolución. No podemos dejar un tema tan delicado en manos de Morena. Nos tenemos que involucrar en la discusión. pic.twitter.com/CgaFSWqtTm — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 17, 2020

