Caso Cienfuegos pone a prueba actuar de la FGR en investigaciones a las fuerzas armadas

Tras el retiro de cargos por narcotráfico y lavado de dinero en contra el general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos y el aval para ser repatriado, la directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez consideró que ahora los ojos están puestos en Fiscalía General de la República (FGR) y saber si fungirá como un órgano fiscalizador de la actuación de las fuerzas armadas.

En una entrevista con Publimetro abundó que la decisión de las autoridades estadounidenses muestran el interés de mantener la cooperación en distintos temas con México y, hasta de cierta forma no vulnerar la imagen de las fuerzas armadas del país, debido al tipo de delitos que se imputaban y considerando que no se notificó de forma anticipada que existía una investigación contra el ex secretario de la Defensa Nacional.

¿Cómo se interpreta el acuerdo por el caso Cienfuegos?

—Tiene que ver con la continuidad de los esfuerzos de colaboración entre las fuerzas armadas mexicanas y las agencias de aplicación de la ley y de inteligencia de Estados Unidos, que sin duda alguna se pudieron ver visto afectadas por el arresto del general, sobre todo cuando esté se percibió como no informado de manera oportuna a las autoridades mexicanas. Tiene que ver con cargos que evidentemente pesan sobre la reputación de las fuerzas armadas y apuntarían a su posible participación en actividades ilícitas.

¿Fue correcta la estrategia de México para evitar el desprestigio de las fuerzas armadas?

—Lo que nos tiene que preocupar es si fue una estrategia correcta y si el seguimiento que se va a dar en México a esa estrategia va a funcionar, no sólo para restablecer de manera artificial la confianza y la reputación de las fuerzas armadas sino realmente para hacer una investigación diligente fuerte que pueda hablar no sólo de esas imputaciones que se hicieron en Estados Unidos sino también deslindar la posible participación del Ejército en violaciones graves a los derechos humanos como fue por ejemplo el caso Tlatlaya y otro tipo de arbitrariedades.

Es indispensable que México, que ha optado por la militarización de la seguridad pública tenga el mismo tiempo una estrategia de transparencia y rendición de cuentas en estas instituciones armadas que normalmente son las más opacas de la administración pública federal.

Parece que se muestra cierta fortaleza en las capacidades de negociación del presidente y su equipo, en el sentido de que es una acción sin precedentes que hayan devuelto a un imputado en Estados Unidos para que fuese juzgado en un tribunal nacional. Sin embargo, me parece que ese no puede ser el final de nuestro análisis si no que va hacer el principio porque por un lado va a ser una prueba de fuego para la Fiscalía General de la República y por el otro, permanece abierta esta agenda y esta imperiosa necesidad de transparentar y de fiscalizar de manera adecuada a las fuerzas armadas particularmente en un contexto donde están desempeñando funciones al marco constitucional que les compete que les aplica y ajenas a la naturaleza misma de las instituciones armadas como puede ser el tema de tareas policiales.

¿Qué razones habrían movido a EU para desestimar los cargos contra Cienfuegos?

—Para Estados Unidos también hay un interés de seguir colaborando con las fuerzas armadas y con las fuerzas civiles de México en esta cooperación por la seguridad, la migración, el tráfico ilícito de drogas y armas, u otras agendas. Puede esa ser una de las razones por las que accedieron a entregar al general.

Pero también hay una parte que no podemos desestimar que es la dimensión política de quien no hoy ocupa la titularidad de la fiscalía estadounidense que se ha prestado a ciertos manejos políticos como parte de esa nueva forma de gobernar que fue la administración de Donald Trump. No podemos asegurar que haya tenido 100% una motivación política, sin duda alguna hay motivaciones técnicas operativas sustantivas, pero si no nos podemos sustraer de esta impronta que dejó la administración Trump sobre las instituciones norteamericanas y que a lo mejor hubo ahí algún elemento de negociación política entre los hoy dos presidentes tanto de Estados Unidos como de México.

¿Cómo queda México ante el resto del mundo con el retiro de cargos?

—Creo que la noticia se recibe con sorpresa. Insisto en que los reflectores ahora van a estar en la probidad con la que la Fiscalía General de la República llevé este caso y en la efectividad con la que se perciba que realmente la autoridad civil puede ser un órgano fiscalizador de la actuación de las fuerzas armadas, al margen de que no se admita justamente que se sucedan este tipo de sorpresas como la detención sin aviso en suelo estadounidense.

