Abogado de Cienfuegos descarta tramitar amparo

Luego de la liberación en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos y su regreso a México la noche de este miércoles, su abogado, Rafael Heredia, fue contundente y afirmó que no se está buscando obtener un amparo que impida que su cliente sea investigado y detenido por las autoridades mexicanas.

“No tengo que tramitar ningún amparo, primero que nada es inocente”, explicó brevemente.

El abogado del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), insistió en que el amparo no será tramitado debido a que no existen cargos en su contra en territorio mexicano, por lo que tras su regreso, Salvador Cienfuegos se encuentra en libertad.

Por otra parte, Rafael Heredia aprovechó para mandar un mensaje de agradecimiento a las autoridades mexicanas, en especial al presidente López Obrador y al fiscal Alejandro Gertz Manero, a quienes les reconoció el trabajo realizado para lograr el acuerdo diplomático.

“Agradezco mucho la gestión del señor presidente López Obrador, la gestión del presidente Trump, del fiscal Alejandro Gertz, del fiscal general de Estados Unidos el abogado Barr y al canciller Marcelo Ebrard por su gestión diplomática atendiendo los tratados que tenemos entre EU y México”, explicó.

