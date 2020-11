AMLO afirma que se revisará la iniciativa para regular el outsourcing

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se revisará la propuesta para regular el outsourcing con el fin de que no todo el esquema de subcontratación quede prohibido.

“Estamos revisando la iniciativa, vamos a tener una reunión el día de hoy por la tarde con integrantes del sector empresarial para explicarles sobre esta iniciativa de ley que ya se envió a la Cámara de Diputados. El sentido es que no se abuse de la subcontratación”, dijo en su conferencia matutina.

Al hablar sí la seguridad privada en los aeropuertos continuaría, Lopez Obrador acotó que se revisaría a las empresas que incurren en violación de derechos de los trabajadores, una vez que se apruebe la propuesta en el Legislativo.

“Lo que tiene que ver claramente con la relación de patrones y trabajadores de empresas ahí no permitir, para que no se le quiten prestaciones a los trabajadores, porque el contratarlos por tiempo determinado implica que el trabajador no tenga ninguna seguridad en lo social, no se le den prestaciones, por eso el fenómeno raro de que en diciembre cuando se tiene que entregar aguinaldo o en algunos casos reparto de utilidades se les despide para volver a contratar a los trabajadores en enero, esto es irregular y ya no queremos que siga sucediendo”, dijo.

Recordó que en la época decembrina algunas empresas de outsourcing hacen despidos masivos para librar el pago de prestaciones como el aguinaldo y en los primeros meses del año vuelven a hacer contrataciones.

Abundó que este esquema no puede continuar, pues con los hechos de pandemia del Covid-19 ya se han perdido millones de empleos.

“Para tener una idea con la pandemia se perdieron un millón de empleos formales y hemos recuperado 500 mil, nos faltan 500 mil, pero si en diciembre se mantiene la tendencia de 382 mil 210 empleos perdidos, quiere decir que si esto sigue, todo lo que ganamos se cae. Vamos a ver en qué casos hay una justificación”, manifestó.

