Ahora estudiantes de la UNAM demandan a López-Gatell por su gestión de la pandemia

Una vez más el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por su manejo de la pandemia del Covid-19, sumando así una extensa lista que parece no tener fin. En esta ocasión, estudiantes de la UNAM fueron quienes interpusieron la demanda en contra del funcionario.

La Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, como se hace llamar este grupo de alumnos principalmente de la Facultas de Derecho de la UNAM, alega en la demanda que el subsecretario Gatell ha tenido una actitud 'irresponsable' y 'cínica' en el manejo de la pandemia que ha cobrado la vida de más de 100 mil personas en México a lo largo de estos ocho meses.

Asimismo describen la cantidad de muertes a causa del Covid-19 como un 'cúmulo de homicidios de comisión por homisión', además de que lo señalan de no desarrollar la estrategia adecuada para evitar el creciente número de defunciones.

"Los jóvenes mexicanos de la Unión no sólo solicitamos, sino que exigimos que se aplique la ley, dejando claro que no pertenecemos a ningún partido político que no sea esta, partiendo de la base de la conciencia de los jóvenes mexicanos", señala la parte acusadora.

