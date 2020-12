La Cuarta Transformación será feminista o no será Cuarta Transformación: Olga Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero aseguró que desde el Gobierno de México y desde la dependencia que encabeza se tiene el compromiso para fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, y que sean encabezados por mujeres alcaldesas, presidentas municipales.

¿Cómo ahorrar dinero al surtir la despensa? Aprende a economizar en el súper sin descuidar las necesidades de tu familia

"Sin nosotras la transformación que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, no será posible. No voy a dejar de insistir: La Cuarta Transformación será feminista o no será Cuarta Transformación", apuntó.

Al participar en Encuentro Nacional de Presidentas Municipales. ‘Agenda Municipal a favor de las Mujeres, a partir de una Mirada Colectiva’, apuntó que eliminar las brechas que generan la desigualdad es indispensable para que las mujeres puedan formar parte de los espacios en la toma de decisiones.

Lamentó que actualmente, solo 22% de los municipios y alcaldías del país tengan al frente de su gobierno a una mujer, por lo dijo, para lograr cambiar el sistema patriarcal es necesario una mayor participación de las mujeres, pues la gobernanza equitativa se construye entre todos.

Grupo Galerías te regala monederos electrónicos Identifica tu Centro Comercial más cercano y consulta a través de su mapa los beneficios que tienen para ti.

"El trabajo y esfuerzo que realizamos lo hacemos desde nuestras trincheras. Necesitamos continuar fortaleciendo la participación política de las mujeres a través de la inclusión y del ejercicio pleno de los derechos políticos electorales", comentó.

La ministra en retiro apuntó además que el municipio es fundamental porque es el cercano, por lo que se necesitan más mujeres que trabajen en unidad, porque el cambio sólo será posible uniendo los esfuerzos.

Te recomendamos:

https://www.publimetro.com.mx/mx/coronavirus-covid-19/2020/11/30/diputados-priorizan-temas-para-discutir-en-la-recta-final-del-periodo-de-sesiones.html