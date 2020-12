Pandemia deja a millennials sin trabajo y casa: 3 de cada 10 se volvieron ninis

La crisis del empleo golpeó a los más jóvenes en México, así lo revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que ve un desplome en el poder adquisitivo de este sector de la población.

El peor escenario se cumplió, precisan especialistas de este ramo, quienes además ven una lenta recuperación en las plazas de trabajo para jóvenes que van de entre los 17 a los 33 años, de los cuales se estima 30% perdió su empleo y sigue sin poder reincorporarse a una plaza formal.

Erick Gutiérrez, quien vive en el Estado de México en el municipio de Ecatepec, perdió su trabajo en marzo – al inicio de la pandemia en México – y, desde entonces siguen sin poder encontrar un empleo.

La situación se hizo insostenible y tuvo que regresar a la casa de sus padres, ante la imposibilidad de pagar una renta mensual.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el país existen 30.7 millones de jóvenes que representan 24.6% del total de habitantes.

Por grupos de edad, 36.8% (11.3 millones) tienen entre 15 y 19 años; 32.7% (10 millones) están en el grupo de 20 a 24 años, y 30.5% (9.4millones) entre 25 y 29 años.

La pandemia hizo más notoria la falta de oportunidades laborales. Por si fuera poco, quebró a un millón de negocios en México generando así un colapso en las fuentes de empleo.

Otro caso similar fue el de Oswaldo, directivo de una financiadora de seguros en avenida Paseo de la Reforma que terminó por cerrar sus operaciones.

El ex directivo pasó a formar parte del comercio ambulante en la Ciudad de México, en donde apenas gana, asegura, el 30% de lo que percibía mensualmente.

“Ha sido catastrófico para mí y mi familia, tenía ocho años trabajando para esa empresa y de la nada se fracturó todo: mi economía, mi salud mental y hasta mi tranquilidad. No he podido dormir de la ansiedad de no poder conseguir trabajo”, sostuvo.

Hijos ‘boomerang’

A este fenómeno se le conoce como los hijos boomerang. La plataforma Dada Room realizó una encuesta a sus usuarios para conocer la situación actual de los jóvenes en la renta de casa habitación. El hallazgo de este reporte detalló que 43% de los millennials se ha visto obligados a regresar a su hogar tras la pandemia.

Considerando que 26% de los millennials que comparten un hogar con roomies pagan entre seis mil y ocho mil pesos aproximadamente de renta mensualmente en la Ciudad de México, 4% se vio obligado a conseguir un nuevo compañero de cuarto, mientras que 19% tuvo que regresar a casa de sus padres.

El costo no es menor, los mexicanos que no estudian ni trabajan, también conocidos como ‘ninis’, cuestan al país 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) cada año, de acuerdo el reporte Observaciones sobre las políticas de estrategia de habilidades: México 2018 elaborado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Para darle una dimensión al monto, la cifra representa más de cuatro veces el presupuesto anual de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La OCDE presentó el cálculo como el ingreso laboral bruto que los ‘Ninis’ podrían aportar si estuvieran empleados, incluyendo el costo laboral bruto y seguridad social. La estimación deja fuera los costos por un pobre sistema de salud, altos niveles de crimen y aumento del costo de subsidios al desempleo.

Entrevista:

Foto: Cortesía.

Humberto Herrera, uno de los máximos expertos de millennials en México

¿Cuál es el reto para los millennials y los empresarios en esta pandemia?

—Si antes era complejo, hoy la pandemia y la crisis financiera han hecho que conseguir un empleo sea un verdadero reto.

Entre septiembre de 2019 y 2020 en Estados Unidos el desempleo creció 100% y en el sector de turismo y servicios el desplome fue 400%.

Aquí en México el diagnostico es peor, de ahí la frase de que cuando a este país le da gripa a México le da pulmonía; estamos en lo cierto, pues empezamos a ver los efectos que serán sumamente complicados.

Por ello, los empresarios tenemos el reto de mantener las plazas laborales sin salir del mercado, es un equilibro complejo, no hemos tenido apoyo del gobierno, por eso, como IP tenemos esa tarea de ver cómo podemos ser corresponsables con nuestros colaboradores.

¿Se debe apostar más para ser emprendedor?

—Si bien tenemos a este sector de la economía de jóvenes que se encuentran desempleados, también es cierto que tenemos otros sectores que no se dan abasto para encontrar nuevos talentos, por ejemplo, la inteligencia artificial.

En la escuela nunca enseñan a venderse a sí mismo, porque no forma parte de la cultura mexicana. En México y Latinoamérica todos los curriculum vitae son iguales, no hay un diferenciador, esto en comparación con otros países.

¿El Branding personal es una opción?

—Sí, el manejo de la marca personal es un diferenciador importante, es decir, estamos en el mercado laboral más competido de la historia. Esto más la la crisis financiera y la pandemia por Covid-19. Debemos cambiarnos el chip y abrir nuevas oportunidades en el mercado laboral.