Tatiana Clouthier ya alista su entrada a la SE con Graciela Márquez

La diputada Tatiana Clouthier informó que ya se encuentra planeando la transición en la Secretaría de Economía (SE), ante la eventual salida de Graciela Márquez y su llegada a la dependencia federal.

"Ya me he puesto en contacto con la secretaria (Graciela Márquez), planeado la transición para atender los pendientes de la dependencia y que no se detenga nada de lo que está en tránsito", explicó.

Aseguró que el encargo del presidente representa un reto enorme, en primer lugar por los efectos de la pandemia a nivel mundial y consecuencia que ello ha traído a la economía local.

Inicia la transición en la SE

Sin embargo, confió en que con el camino y guía de Graciela Márquez y el ejemplo de haber tenido un padre dedicado a los negocios con sentido social, podrá encontrar la mejor manera de actuar.

"Primero es necesario que Graciela sea designada en el Inegi, para luego llamar al suplente y dar el cambio", apuntó en breve entrevista a los medios de comunicación desde San Lázaro.

Clouthier destacó su trayectoria de más de 12 años al servicio del prójimo, desde la sociedad civil, la iniciativa privada y dos veces en cargos públicos, pues dijo "es alguien que ha estado siempre orientada para dar resultados".

"Estoy lista para dar atención a Nuevo León y a México, desde el espacio que pronto he de ocupar. El cargo requiere puentes y mucha escucha, más y mejores empresas, mejores empleos a todos en este querido México", apuntó.

