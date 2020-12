Dióxido de Cloro, “el milagro” contra el Covid prohibido por especialistas

El uso de dióxido de cloro –un compuesto químico– como una medida para eliminar el coronavirus ha estado en polémica durante meses; incluso, ciudadanos han dado fe de su veracidad y mejora en salud y han contado su historia de cómo les salvó la vida.

Sin embargo, actualmente ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento contra el Covid-19. Además, especialistas alertan que el componente químico no elimina el virus, deja una falsa seguridad y puede traer serios problemas de salud.

"Yo creo fírmemente en los beneficios del dióxido de cloro; me salvó a mí, a mi esposa y a mi hija. Todos tuvimos Covid, fuimos al médico e incluso a los quioscos del gobierno de la Ciudad de México. Nos tomamos los medicamentos y no mejorábamos, más bien empeoraba la situación. Pero un amigo me platicó del dióxido de cloro, lo tomamos y en un día comenzamos a sentirnos mucho mejor. Al tercer día la mejora era mucho más notoria", indicó Alberto Quezada, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc de 55 años de edad.

Carlos Antonio Rius, académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que hay muchos mitos urbanos que no están justificados en datos científicos, por lo que es una cuestión más de la mente que una mejora real de salud.

“Se ha usado como antisépitco, para desinfectar agua, matar bacterias y virus, pero en el exterior; es muy diferente utilizarlo en tu organismo porque es lo mismo que el cloro.

“El problema con éste es que es un agente muy oxidante, por lo que puede destruir tanto virus y bacterias, como también dañar a todas las células vivientes”, indicó el investigador de la máxima casa de estudios.

Miles de personas han cuestionado el uso de éste y adjudican que no está avalado por las autoridades ya que es muy barato y perdería millones de dólares la industria farmacéutica. Incluso, legisladores han promovido su uso.

Por ejemplo, este miércoles el diputado del PAN, Fernando Izaguirre, presentó un punto de acuerdo en la que instó a la Secretaría de Salud federal, a través de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que realice los estudios necesarios sobre los beneficios del dióxido de cloro utilizado en personas contagiadas por Covid-19.

“Lo que hace el dióxido de cloro es que aumenta el oxígeno en la sangre, pero es temporal; es decir, el componente químico toma el oxigeno de los pulmones y lo transporta, pero una vez que lo hizo se oxida éste, y posteriormente empieza a bajar el oxígeno en lugar de subir. Es más bien un efecto placebo”, indicó Rius.

TE RECOMENDAMOS:

Guía para entender la reforma de AMLO al sistema de pensiones Actualmente la ley sólo permite al trabajador elegir entre contratar un seguro de renta vitalicia o mantener los recursos dentro de una Afore

Nuevo feminicidio en Quintana Roo desata indignación El cuerpo de una mujer fue encontrado el fin de semana; era madre soltera de tres hijas