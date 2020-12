Senado ratifica a Graciela Márquez para INEGI y Galia Borja para el Banxico

El Senado de la República ratificó a la ex secretaría de Economía, Graciela Márquez, como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), con 76 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Previamente, Márquez Colin compareció ante los integrantes de la Comisión de Gobernación y subrayó que el nuevo encargo al que la postuló garantiza la independencia de su labor, sin distingos políticos

🔴 Comparecencia de @GMarquezColin, aspirante a integrar la Junta de Gobierno del @INEGI_INFORMA, ante la Comisión de Gobernación; del 9 de diciembre de 2020 https://t.co/oTgtrxeBQf — Senado de México (@senadomexicano) December 9, 2020

Lamentan línea directa de presidencia

Antes de la votación, los senadores del PAN, Xóchitl Gálvez y Damián Zepeda, lamentaron que el presidente anticipe los cargos, confiando en que Morena tiene la mayoría en el Congreso de la Unión.

La ex delegada de Miguel Hidalgo, advirtió que ojalá la llegada de Márquez Colin no signifique encuestas o datos a modo y en favor de la propia administración del mandatario, por lo que pidió que el Inegi no pierda el rigor técnico y continúe siendo un organismo autónomo que brinde información real y valiosa.

En la conferencia matutina del pasado lunes, el mandatario federal dio a conocer los cambios que se realizarían en su Gabinete, así como en el Inegi y el Banco de México (Banxico).

Nuevo encargo en el Banxico

Por lo que este miércoles el pleno del Senado ratificó y tomó protesta a Galia Borja Gómez, como integrante de la Junta de Gobierno del Banxico, por lo que se integrará de inmediato a las labores conferidas.

📌 Ante el Pleno del Senado, Galia Borja Gómez rindió protesta como integrante de la Junta de Gobierno de @Banxico, institución encargada de preservar el valor de la moneda nacional. pic.twitter.com/9OkfvoETFS — Senado de México (@senadomexicano) December 10, 2020

Te recomendamos: