AMLO pide mantener cuidados por contagios de Covid-19 en la CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a todos los mexicanos, en especial a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), a cuidarse en estos días, ya que sigue el incremento de contagios de Covid-19.

Aseguró que hay ocho estados donde está creciendo el contagio y una de ellas es la Ciudad de México, ya que "ha habido más hospitalizaciones".

"Entre todos podemos controlar está situación si nos cuidamos. Lo que debemos de pensar es que falta muy poco para el 24. Yo les hablaba del comportamiento de los que vivimos aquí y que se procura estar en familia y ya el 25, la Ciudad se vacía hasta la vísperas de la llegada de los Reyes Magos".

Desde Palacio Nacional, subrayó que todos los mexicanos se deben de cuidar, ya que "si podemos no salir o salir solo por lo indispensable para estar en la calle, por el sustento o una compra necesaria y no superfluo, por si salir"

"Espero que pasando el 24 baje la movilidad. Está prohibido prohibir, no se trata de cerrar la actividad económica, comercial o la recreación se trata de que nos cuidemos; así como el ejemplo que se dio el día 12 de la celebración de la Virgen de Guadalupe, donde los peregrinos no asistieron, porque fueron consientes de las autoridades y de la iglesia católica", dijo.

Dijo que su gobierno está haciendo lo que le corresponde en la ampliación del número de camas, ya que en ocho estados hay incrementos y aunque "hay epidemia no tenemos aumento de contagios", por lo que agradeció a médicos y enfermeras que están llegando a la capital del país.

"No vamos a estar rebasados. No queremos llenos los hospitales. Cuidemos nuestras vidas. Que no haya fallecidos. Que todos nos cuidemos", enfatizó.

