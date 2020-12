Ricardo Salinas Pliego desata nueva polémica al pedir 'no más encierro y bozal’

Ricardo Salinas Pliego volvió a verse involucrado en una nueva polémica a través de redes sociales debido a una serie de mensajes que publicó en Twitter, mismos que generaron controversia entre los usuarios de dicha plataforma debido a que el empresario y dueño de Grupo Salinas pidió ’no más encierro ni bozal’ por la pandemia de Covid-19.

Salinas Pliego publicó esto en referencia a una canción lanzada por Van Morrison, la cual se denomina ’No More Lockdown’.

“Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos. No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y ‘cuarentena’, es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad”, escribió.

(1/3) Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos! No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y "cuarentena", es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020

Asimismo, Ricardo Salinas continuó con una serie de mensajes en los que critica el vivir con miedo al Covid-19 y aseguró nuevamente que ‘el virus nos va a dar a todos’, relatando sus experiencias familiares tras contagiarse y reafirmando que la pandemia tiene una letalidad baja, pese a los más de 100 mil muertos en territorio mexicano.

“Lo dije en marzo y lo sostengo ahora: El virus nos va a dar a todos ( a mi mamá de 85, a mi señora y a mí ya nos dio), porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento”, agregó.

(2/3) Lo dije en Marzo y lo sostengo ahora: El virus nos va a dar a todos (a mi mamá de 85, a mi señora y a mi ya nos dió), porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento. — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020

Sin embargo, estas nuevas declaraciones desataron las criticas en contra del empresario mexicano por parte de los usuarios en Twitter, quienes le recriminaron acciones pasadas como el negarse a cerrar sus tiendas en plena pandemia, entre otras situaciones.

Finalmente Salinas Pliego publicó un último mensaje en el que puntualizó el riesgo que corren los empleados y empresas ante un nuevo cierre por Covid-19, al cual se opone el empresario.

(3/3) En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia. Ya basta!

No más encierro!

No más bozal!https://t.co/0gZG6dOAUU — Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 15, 2020

Te puede interesar