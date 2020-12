Más de 140 enfermeras del IMSS se niegan a atender casos Covid

Alrededor de 144 enfermeras y enfermeros del Centro Médico Nacional La Raza, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se niegan a atender pacientes Covid, a pesar de que desde el pasado 17 de septiembre se encuentran “haciendo nada”, tras el cierre del Centro de Atención Temporal Anexo HGZ 24.

“El Centro de Atención Temporal Anexo HGZ 24 lo desmantelaron porque no había presupuesto y nos regresaron a Consulta Externa del Hospital La Raza desde el 17 de septiembre. Ahorita estamos sin hacer nada en un aula y unos pocos están en las entradas poniendo gel antibacterial”, indicó Gabriela, quien cambió su nombre por miedo a perder su trabajo.

Relató que hace una semana fueron representantes de la delegación del IMSS para pedir apoyo en el Hospital General de Zona 27; sin embargo, trabajadoras de salud se niegan a apoyar porque tienen miedo de contagiarse.

En tanto, el IMSS confirmó a este diario que sólo seis de las 150 enfermeras que se encuentran en el Hospital La Raza aceptaron ser trasladadas a otra unidad médica para apoyar en casos Covid.

“Ante el creciente número de casos que se registran en los hospitales, autoridades de la Representación y de la Consulta Externa platicaron con las enfermeras de los turnos matutino y vespertino para que aceptaran ser comisionadas a alguna unidad médica. Seis aceptaron irse a laborar a otra unidad médica.

“Esta semana se realizarán nuevamente las gestiones necesarias para que acepten comisiones en el entendido que será a las unidades que más lo necesitan y en donde sea necesaria su presencia con labores enfocadas a la atención de pacientes con Covid- 19”, contestó el instituto de salud a Publimetro.

Gabriela Quiroga, diputada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, subrayó la necesidad de transparentar todos los recursos que se están destinando para la atención a pacientes con Covid-19 y, en su caso, poderlos ocupar en donde más se necesita.

“Hemos hecho desde el Congreso diferentes llamados para hacer transparentes los gastos. Es indispensable que existan todos los esfuerzos en los hospitales y que tengan toda la capacidad para hacer frente al virus. Los médicos y enfermeros deben ser redistribuidos a hospitales en donde más se necesiten”, indicó la legisladora de la capital.

Apuntó que el alza de casos de Covid pone en una situación muy crítica a la ciudad, y aseguró que fue una irresponsabilidad no decretar el semáforo rojo antes. Además señaló que el uso de cubrebocas tendría que ser obligatorio.



Reinstalar Centros Temporales

El diputado federal Éctor Ramírez Barba resaltó la importancia de reinstalar los Centros Temporales, y subrayó que es un caso evidente de mala planeación, por lo que se tiene que revisar la emisión de presupuesto destinado a la pandemia.

“El gobierno de la Ciudad de México tiene una cantidad de contagios impresionante. Hubo más de cuatro semanas poniéndole diferentes etiquetas de naranja al semáforo para no ponerlo en rojo; sin embargo, el que tenía la responsabilidad era el gobierno federal en conjunto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pero lo impidió mucho tiempo”, indicó el legislador.

Puntualizó que en el país se encuentra fuera de control la pandemia, pues las mismas autoridades aseguraron que un escenario catastrófico serían 60 mil muertes; sin embargo, antes de llegar al 24 de diciembre de este año el registro será del doble.

“¿Cómo decirle a la población que use cubrebocas, que esté en confinamiento y la sana distancia cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gattell, han dicho que no sirve? El hecho real es que están subestimando la pandemia y no están tomando las medidas necesarias”, remarcó.

Además aseguró que el sistema de salud mexicano ya colapsó, pues a la fecha hay ciudadanos que no pueden conseguir una cama en algún centro de salud público. “Si realmente tienen desocupadas es porque no aceptan a los pacientes, porque no los están atendiendo”, planteó.

Andrés Atayde, líder del PAN en la capital, aseguró que “la realidad alcanzó al gobierno por menospreciar” el manejo de la pandemia, y coincidió que el gobierno se inventó diversos matices de naranja para no cuidar la salud de los capitalinos.

“Vivimos la irresponsabilidad y la burla del gobierno de la Ciudad de México. El número de personas fallecidas y hospitalizaciones está en un estatus mayor que el primer semáforo rojo, sentenció.

