Se registra sismo magnitud 4.7 en Guerrero

Se registró un sismo magnitud 4.7 al sureste de Acapulco, Guerrero, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El organismo señaló, a través de sus redes sociales, que el movimiento telúrico fue a las 04:15 horas de este sábado.

"SISMO Magnitud 4.7 Loc 29 km al SURESTE de ACAPULCO, GRO 26/12/20 04:15:56 Lat 16.70 Lon -99.69 Pf 5 km".

No se reportan daños.

Cuando huyes del semáforo rojo pero te alcanza un sismo… No ameritó alerta pero se sintió feo ☹️😐 https://t.co/rneXUGDGz8

Me despertó el #Sismo en #Acapulco !!! Se sintió horrible, espero que todos estén bien 🙁

Antes de que se termine el año les voy a dar un temblor a las 4 am, why not?

-2020, #Acapulco 😣

