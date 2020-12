“No aumentarán impuestos ni habrá gasolinazos en 2021, será un ajuste inflacionario”: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que a partir del 1 de enero de 2020 exista un aumento de impuestos y nuevos gasolinazos El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador explicó que en 2021 no existirá aumento de impuestos ni los precios de las gasolinas, descartando así las versiones que señalaban que a partir del 1 de enero los energéticos volverían a subir de precio.

El mandatario declaró que únicamente existirá un ajuste inflacionario, el cual no tiene relación con el aumento de impuestos como se ha venido especulando en los últimos días. Asimismo señaló que pedirá a la Secretaría de Hacienda para evitar los abusos con el aumento de precios a los servicios.

“No va a ser así, lo único que puede darse a partir de enero es el ajuste inflacionario. No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. El cual existe todo el año, entonces mi sugerencia a Hacienda es retrasar este ajuste que para que no exista el abuso de que aumentan los impuestos y precios, podría no entrar en vigor el día primero el incremento inflacionario”, expresó.

Además el presidente reiteró el compromiso de su Gobierno de no tener los denominados gasolinazos y aseguró que en sus dos primeros años los precios de los combustibles han ido a la baja, por lo que se comprometió a que así sea durante los próximos años.

“No tiene porque haber aumento porque no hay aumentos de impuestos en términos reales. Si se dijo no va a haber aumento en los impuestos ni gasolinazos, no habrá, no van a aumentar los precios de los energéticos por encima de la inflación. En dos años han bajado estos precios, se han reducido, entonces tenemos palabra y los compromisos se cumplen”, sentenció.

